Справжні чарівники: бджоли-стерв'ятники таємничим чином перетворюють гниле м'ясо на мед (відео)

Дослідники виявили, що біологія цих комах спеціально пристосована таким чином, щоб перетворювати гниючу плоть на мед.

Коли йдеться про бджіл, ми, як правило, уявляємо комаху, яка ліниво ширяє в нашому саду. На думку, скоріше, приходять слова, пов'язані з квітами і жовтими смугами, ніж із запахом гниючого м'яса. Однак для бджіл-стерв'ятників із роду Trigona це саме те, що їм потрібно, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, рід Trigona налічує близько 32 видів бджіл, три з яких мешкають на Коста-Ріці та спеціально пристосовані для харчування органічними речовинами, що розкладаються, в основному гниючим м'ясом.

Відео дня

Спостереження показали, що представники цих видів повністю уникають квітів, але можуть збирати цукор з бульбочок на стеблах деяких рослин. Усі три види мають неймовірний нюх і можуть відчути свою здобич здалеку. Однак вживання в їжу гниючої плоті має свої недоліки: як правило, вони обмежені впливом бактерій і токсинів. На щастя, бджоли розробили тактику боротьби з цією загрозою.

У дослідженні 2021 року вченим вдалося проаналізувати внутрішню будову бджіл-стерв'ятників. Результати показали, що їхній мікробіом відрізняється від мікробіому їхніх рослиноїдних родичів. Ба більше, у них також виявили кислотолюбні бактерії в шлунку, які допомагають розщеплювати м'ясо. Ці мікроби були також виявлені в шлунках справжніх грифів, що демонструє зв'язок між раціоном харчування в абсолютно різних видів.

За словами авторки дослідження 2021 року, ентомологині з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Квінн МакФредрік, мікробіом бджіл-стерв'ятників збагачений кислотолюбними бактеріями, які є новими бактеріями, відсутніми у їхніх родичів. Цікаво, що ці бактерії схожі на ті, що трапляються у справжніх грифів, а також у гієнт та інших падальщиків. Вважається, що вони необхідні для захисту від патогенів, що з'являються в гниючому м'ясі.

Дослідники також виявили, що у бджіл є спеціальні щелепи для розрізання м'яса. Утім, в іншому поведінка цих бджіл нічим не відрізняється від поведінки звичайної бджоли. Команда виявила, що бджоли прилітають до вулика зі своїм запасом, де зберігають його в спеціальних місцях, а потім згодовують молодим бджолам, які потребують великої кількості білка для росту. Вони навіть використовують мішечки на лапках, які медоносні бджоли використовують для перенесення пилку.

Під час написання використовували матеріали National Geographic, IFLScience.