В одном из самых опасных мест на Земле снизилась смертность: что изменилось на горе

Эверест по праву считается одним из самых смертоносных мест на планете. Однако новое исследование показывает, что за последнее столетие смертность на Эвересте значительно снизилась.

Эверест считается одним из самых опасных мест на планете, но теперь ученые обнаружили, что за последнее столетие смертность на вершине снизилась. Эверест, конечно, не стал безопасным местом: альпинисты по-прежнему истощаются, теряются, попадают в непогоду или просто теряют силы в самый неподходящий момент, пишет Фокус.

Но теперь, в новом исследовании ученые обнаружили, что со временем произошли важные изменения: на горе погибает меньше альпинистов, чем раньше, несмотря на то, что гораздо больше людей пытаются подняться на нее.

В исследовании, проведенном командой из Университета Торонто, ученые рассмотрели экспедиции на Эверест с 1921 по 2024 год и отследили более 30 000 альпинистов, поднявшихся выше базового лагеря. Результаты показали, что смертность выше базового лагеря снизилась с 1,4% в период с 1921 по 2006 год до 0,7% с 2007 по 2024 год.

Авторы отмечают, что это не просто значительное изменение, оно говорит о том, что, несмотря на всю критику, которую сегодня получает Эверест за перенаселенность и коммерциализацию, некоторые элементы современной системы восхождений действительно делают гору менее опасной.

Статистика свидетельствует о том, что сегодня гора Эверест стала более оживленной, чем когда-либо. Фактически, более трех четвертей всех зарегистрированных восхождений на вершину произошли после 2007 года. И все же, даже при таком увеличении потока туристов, смертность снизилась.

В ходе исследования ученые использовали Гималайскую базу данных и обнаружили 192 случая смерти в период с 1921 по 2006 год по сравнению со 117 случаями в период с 2007 по 2024 год. Последнее число относится к периоду значительно большей альпинистской активности, поэтому снижение смертности имеет значение.

По словам соавтора исследования Кента Мура, данные указывают на то, что на Эвересте произошло существенное улучшение безопасности. Ученые полагают, что это стало возможным благодаря достижениям в оборудовании, логистике, прогнозировании погоды и поддержке экспедиций. Вероятно, все это позволяет снизить риск, несмотря на то, что гора остается по своей природе опасной.

Впрочем, несмотря на все улучшения, одна закономерность почти не изменилась: самая опасная часть восхождения по-прежнему приходится на день восхождения на вершину, особенно спуск. Более трех четвертей смертей альпинистов с 1921 года произошли во время спуска с экстремальной высоты. Когда альпинисты начинают спуск, они попадают в "зону смерти" — на высоте более 8000 метров, где уровень кислорода настолько низок, что организм испытывает огромную нагрузку.

В этот момент люди истощены, часто обезвожены, а порой также страдают от переохлаждения и не всегда достаточно ясно соображают, чтобы оценить, насколько плохим стало их состояние. Исследование показало, что в последние годы вероятность смерти альпинистов во время спуска с вершины в восемь раз выше, чем у шерпов: 0,8% против 0,1%. Результаты полагают, что в мире все еще существуют возможности для повышения безопасности восхождения.

К слову, риски на Эвересте не одинаковы для всех. Например. Для шерпов и носильщиков самый опасный этап обычно не является финальным рывком от высокогорного лагеря к вершине и обратно. Более 80% смертей шерпов и носильщиков произошли именно на нижних склонах горы. В то же время, клиенты сталкиваются с наибольшим риском на самой вершине, когда они истощены и спускаются сквозь разреженный воздух.

Одним из наиболее удивительных результатов исследования является то, насколько сильно, по-видимому, изменились смертельные случаи, связанные с погодой. Раньше около четверти смертей на высоте более 7000 метров были связаны с ухудшением погоды. В период с 2007 по 2024 год исследователи не обнаружили ни одного смертельного случая, связанного с погодой. Впрочем, авторы отмечают, что дело не в самой погоде, а в том, что люди научились значительно раньше читать прогнозы.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Эверест такой высокий: ученые считают, что тут замешано "пиратство".

Ранее Фокус писал о том, что останки исчезнувшего 100 лет назад покорителя Эвереста нашли: загадка еще осталась.

При написании использовались материалы The Journal of Physiology, Earth.com.