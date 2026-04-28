В одному з найнебезпечніших місць на Землі знизилася смертність: що змінилося на горі

Еверест по праву вважається одним із найсмертоносніших місць на планеті. Однак нове дослідження показує, що за останнє століття смертність на Евересті значно знизилася.

Еверест вважається одним із найнебезпечніших місць на планеті, але тепер учені виявили, що за останнє століття смертність на вершині знизилася. Еверест, звісно, не став безпечним місцем: альпіністи, як і раніше, виснажуються, губляться, потрапляють у негоду або просто втрачають сили в найбільш невідповідний момент, пише Фокус.

Але тепер, у новому дослідженні вчені виявили, що з часом відбулися важливі зміни: на горі гине менше альпіністів, ніж раніше, незважаючи на те, що набагато більше людей намагаються піднятися на неї.

У дослідженні, проведеному командою з Університету Торонто, вчені розглянули експедиції на Еверест із 1921 до 2024 року і відстежили понад 30 000 альпіністів, які піднялися вище базового табору. Результати засвідчили, що смертність вище базового табору знизилася з 1,4% у період із 1921 до 2006 року до 0,7% із 2007 до 2024 року.

Автори зазначають, що це не просто значна зміна, вона свідчить про те, що, незважаючи на всю критику, якої сьогодні зазнає Еверест через перенаселеність і комерціалізацію, деякі елементи сучасної системи сходжень справді роблять гору менш небезпечною.

Статистика свідчить про те, що сьогодні гора Еверест стала більш жвавою, ніж будь-коли. Фактично, понад три чверті всіх зареєстрованих сходжень на вершину відбулися після 2007 року. І все ж, навіть за такого збільшення потоку туристів, смертність знизилася.

Під час дослідження вчені використовували Гімалайську базу даних і виявили 192 випадки смерті в період з 1921 по 2006 рік порівняно зі 117 випадками в період з 2007 по 2024 рік. Останнє число відноситься до періоду значно більшої альпіністської активності, тому зниження смертності має значення.

За словами співавтора дослідження Кента Мура, дані вказують на те, що на Евересті відбулося істотне поліпшення безпеки. Вчені вважають, що це стало можливим завдяки досягненням в обладнанні, логістиці, прогнозуванні погоди та підтримці експедицій. Ймовірно, все це дає змогу знизити ризик, незважаючи на те, що гора залишається за своєю природою небезпечною.

Втім, незважаючи на всі поліпшення, одна закономірність майже не змінилася: найнебезпечніша частина сходження, як і раніше, припадає на день сходження на вершину, а особливо спуск. Понад три чверті смертей альпіністів з 1921 року сталися під час спуску з екстремальної висоти. Коли альпіністи починають спуск, вони потрапляють у "зону смерті" — на висоті понад 8000 метрів, де рівень кисню настільки низький, що організм відчуває величезне навантаження.

У цей момент люди виснажені, часто зневоднені, а часом також страждають від переохолодження і не завжди достатньо ясно міркують, щоб оцінити, наскільки поганим став їхній стан. Дослідження показало, що останніми роками ймовірність смерті альпіністів під час спуску з вершини у вісім разів вища, ніж у шерпів: 0,8% проти 0,1%. Результати вважають, що у світі все ще існують можливості для підвищення безпеки сходження.

До слова, ризики на Евересті не однакові для всіх. Наприклад. Для шерпів і носіїв найнебезпечніший етап зазвичай не є фінальним ривком від високогірного табору до вершини і назад. Понад 80% смертей шерпів і носильників сталися саме на нижніх схилах гори. Водночас, клієнти стикаються з найбільшим ризиком на самій вершині, коли вони виснажені та спускаються крізь розріджене повітря.

Одним із найдивовижніших результатів дослідження є те, наскільки сильно, мабуть, змінилися смертельні випадки, пов'язані з погодою. Раніше близько чверті смертей на висоті понад 7000 метрів були пов'язані з погіршенням погоди. У період з 2007 по 2024 рік дослідники не виявили жодного смертельного випадку, пов'язаного з погодою. Утім, автори зазначають, що справа не в самій погоді, а в тому, що люди навчилися значно раніше читати прогнози.

Під час написання використовували матеріали The Journal of Physiology, Earth.com.