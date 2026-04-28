Создан самой планетой: где находится инкубатор "инопланетных яиц" и как он образовался

Если отправиться в Нью-Мексико, можно заметить дикую местность, которая является домом для гигантских многоножек и инкубатора "инопланетных яиц".

Бисти-Бэдлендс, также известный как дикая местность Де-На-Зин, сформировался в результате миллионов лет выветривания и эрозии. В меловом периоде регион был покрыт Западно-Внутренним морским путем, однако затем вулкан покрыл территорию пеплом, а море начало отступать. В результате образовалась невероятная дикая местность, пишет Фокус.

Все эти изменения привели к образованию обширных болот и русла рек, которые были домом для множества древних животных, таких как динозавры и рептилии. Одним из них также был и "Бисти-зверь" — тираннозавр, череп которого сегодня выставлен в Музее естественной истории и науки Нью-Мексико в Альбукерке.

Отметим, что в 2010 году этот вид был объявлен новым для науки и получил научное название Bistahieversor sealeyi. По словам ученых, название происходит от названия заповедника Бисти и греческого слова "разрушитель", а вторая часть — дань уважения Полу Сили, научному сотруднику музея, обнаружившему голотип.

Исследователи отмечают, что довольно интересными являются и представители местной фауны — например, золотые орлы, дрозды и вороны, парящие над местностью в поисках кроликов. Здесь также обитают койоты и гигантские сколопендры, достигающие невероятных 20 сантиметров.

Когда вода отступила, она оставила после себя слои песчаника, глинистого сланца и других осадочных пород, а затем, когда закончился последний ледниковый период, ландшафт действительно начал приобретать странный вид, поскольку воды тающих ледников прокладывали пути сквозь скалы. В результате, некогда гладкий ландшафт был преобразован водой и ветром в русловые отложения, поэтому один из районов Бисти-Бэдлендс получил прозвище "Питомник инопланетных яиц".

К сожалению, это не инопланетные яйца. На самом деле, возвышающиеся скальные образования, увенчанные психоделическими овалами, были образованы эрозией, и также известны как худу. Худу могут образовывать что угодно: от высоких колючих палок до "гоблинов", а в случае с Бисти-Бэдлендс они могут напоминать инопланетные яйца.

По словам экспертов, лучшее время для посещения этого места — с марта по май и с сентября по ноябрь, когда температура умеренная, так как зимой температура может опускаться ниже нуля, а летом достигает 38°C.

Смотрители отмечают, что Бисти-Бэдлендс также является заповедной зоной. Во многом это место известно своим нетронутым ландшафтом, без обозначенных троп, инфраструктуры или информационных центров для посетителей.

При написании использовались материалы CURIOUS, IFLScience.