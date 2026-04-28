Створений самою планетою: де розташований інкубатор "інопланетних яєць" і як він утворився

Якщо вирушити до Нью-Мексико, можна помітити дику місцевість, яка є домівкою для гігантських багатоніжок та інкубатора "інопланетних яєць".

Бісті-Бедлендс, також відомий як дика місцевість Де-На-Зін, сформувався внаслідок мільйонів років вивітрювання та ерозії. У крейдяному періоді регіон був вкритий Західно-Внутрішнім морським шляхом, проте потім вулкан покрив територію попелом, а море почало відступати. У результаті утворилася неймовірна дика місцевість, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Всі ці зміни призвели до утворення великих боліт і русла річок, які були домівкою для безлічі стародавніх тварин, таких як динозаври і рептилії. Однією з них також був і "Бісті-звір" — тиранозавр, череп якого сьогодні виставлено в Музеї природної історії та науки Нью-Мексико в Альбукерке.

Відео дня

Зазначимо, що 2010 року цей вид був оголошений новим для науки і отримав наукову назву Bistahieversor sealeyi. За словами вчених, назва походить від назви заповідника Бісті та грецького слова "руйнівник", а друга частина — данина поваги Полу Сілі, науковому співробітникові музею, який виявив голотип.

Дослідники зазначають, що доволі цікавими є й представники місцевої фауни — наприклад, золоті орли, дрозди та ворони, які ширяють над місцевістю в пошуках кроликів. Тут також мешкають койоти та велетенські сколопендри, що досягають неймовірних 20 сантиметрів.

Коли вода відступила, вона залишила після себе шари пісковика, глинистого сланцю та інших осадових порід, а потім, коли закінчився останній льодовиковий період, ландшафт справді почав набувати дивного вигляду, оскільки води льодовиків, що танули, прокладали шляхи крізь скелі. У результаті, колись гладкий ландшафт був перетворений водою і вітром на руслові відкладення, тому один із районів Бісті-Бедлендс отримав прізвисько "Розплідник інопланетних яєць".

На жаль, це не інопланетні яйця. Насправді, скельні утворення, що підносяться, увінчані психоделічними овалами, були утворені ерозією, і також відомі як худу. Худу можуть утворювати що завгодно: від високих колючих палиць до "гоблінів", а у випадку з Бісті-Бедлендс вони можуть нагадувати інопланетні яйця.

За словами експертів, найкращий час для відвідування цього місця — з березня по травень і з вересня по листопад, коли температура помірна, оскільки взимку температура може опускатися нижче нуля, а влітку досягає 38°C.

Доглядачі зазначають, що Бісті-Бедлендс також є заповідною зоною. Багато в чому це місце відоме своїм незайманим ландшафтом, без позначених стежок, інфраструктури або інформаційних центрів для відвідувачів.

Під час написання використовували матеріали CURIOUS, IFLScience.