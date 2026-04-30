Тайна необычно крупных золотых зерен Шотландии: ведут к крупным неоткрытым месторождениям

Новый анализ показал, что необычно крупные золотые зерна, обнаруженные на юго-востоке Шотландии, происходят из ближайших, ранее неидентифицированных источников, скрытых в окружающем ландшафте, пишет Фокус.

Ученым удалось сузить область поиска до нескольких километров от места обнаружения зерен, что позволило перенаправить внимание на местные горные системы, которые могут содержать неоткрытые месторождения.

По словам соавтора исследования Абдулкадира Мохамеда Абдулкадира из Университетского колледжа Лондона (UCL), в лотках вдоль реки Уайтэддер, реки в юго-восточной приграничной части Шотландии, были обнаружены крупные частицы золота, а вовсе не мелкие чешуйки, типичные для материала, перенесенного на большие расстояния.

В ходе исследования ученые сравнили зерна из двух близлежащих ручьев и обнаружили, что оба набора имеют совпадающие формы и химические характеристики, связанные с общим местным происхождением. Данные указывают на то, что частицы не были перенесены на большие расстояния, сохранив четкие следы места их образования, вместо того чтобы смешивать сигналы из отдаленных источников. Результат ограничивает поиски ограниченной областью, где несколько скрытых источников могут по-прежнему поставлять золото в одни и те же водоемы.

Десятилетия тому Британская геологическая служба представила отчет, в котором нанесла на карту золото вокруг Данса — небольшого городка на юго-востоке Шотландии. Вокруг Данса в ходе раскопок были обнаружены породы, измененные горячими богатыми минералами флюидами, а в некоторых образцах содержание золота достигало пяти частей на миллион.

Далее на запад геологи связали минерализованные участки с Уайтэддерским линеаментом, крупным разломом, который мог открыть пути для магмы и богатых металлами флюидов. В исследовании 1998 года ученые исследовали 1794 зерен с 55 участков вокруг Лидхиллса, исторического шотландского золотоносного района, натолкнулось на ту же точку: богатые ручьи, но не очевидный источник в коренных породах.

Известно, что ранее промывка выявила лишь два участка в районе Данс. В этих местах каждая промывка дала от 30 до 71 частицы, а некоторые фрагменты достигали весьма внушительных размеров. Измерения формы показали, что один источник находился в пределах примерно 4,9 км, а другой — в пределах примерно 7,5 км. Авторы отмечают, что длительная речная транспортировка кажется маловероятной, а потому ученые вновь обратили свое внимание на разломы, близлежащим магматическим телам и измененным осадочным породам.

Результаты анализа показывают, что одна часть образца имела рисунок красноватого золота — тип, связанный с окисленными осадочными породами. Некоторые зерна также содержали около 99% золота, а в некоторых также были обнаружены палладий и ртуть — необычное сочетание.

Любопытно, что разветвленные и блочные формы соответствовали кристаллам, которые росли на месте и недолго подвергались воздействию ручья. Эта характеристика объясняла лишь меньшую часть золота в Дансе, поэтому ручьи должны были питаться из другого источника.

По словам команды, большинство частиц на самом деле соответствовали орогенному золоту — золоту, образовавшемуся в результате горообразования, когда горячие флюиды продавливали горные породы. Многие зерна также содержали серебро, соответствующее тому, что неоткрытые ранее месторождения, вероятно, расположены в близлежащем черном сланце. Этот механизм лучше всего объясняет большую часть золота из месторождения Данс и связывает находку с глубокой историей горообразования в регионе.

При написании использовались материалы The Scottish Journal of Geology, Earth.com.