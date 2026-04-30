Таємниця незвично великих золотих зерен Шотландії: ведуть до великих невідкритих родовищ

Дослідники дослідили великі золоті зерна, знайдені на південному сході Шотландії, і вважають, що вони походять із довколишніх ще невідкритих родовищ.

Вченим вдалося звузити область пошуку до кількох кілометрів від місця виявлення зерен, що дало змогу переспрямувати увагу на місцеві гірські системи, які можуть містити невідкриті родовища.

За словами співавтора дослідження Абдулкадіра Мохамеда Абдулкадіра з Університетського коледжу Лондона (UCL), у лотках уздовж річки Вайтеддер, річки в південно-східній прикордонній частині Шотландії, було виявлено великі частинки золота, а зовсім не дрібні лусочки, типові для матеріалу, перенесеного на великі відстані.

Під час дослідження вчені порівняли зерна з двох прилеглих струмків і виявили, що обидва набори мають збігові форми і хімічні характеристики, пов'язані зі спільним місцевим походженням. Дані вказують на те, що частинки не були перенесені на великі відстані, зберігши чіткі сліди місця їхнього утворення, замість того щоб змішувати сигнали з віддалених джерел. Результат обмежує пошуки обмеженою областю, де кілька прихованих джерел можуть, як і раніше, постачати золото в одні й ті ж водойми.

Десятиліття тому Британська геологічна служба представила звіт, в якому нанесла на карту золото навколо Данса — невеликого містечка на південному сході Шотландії. Навколо Данса під час розкопок було виявлено породи, змінені гарячими багатими на мінерали флюїдами, а в деяких зразках вміст золота сягав п'яти частин на мільйон.

Далі на захід геологи пов'язали мінералізовані ділянки з Вайтеддерським лінеаментом, великим розломом, що міг відкрити шляхи для магми і багатих на метали флюїдів. У дослідженні 1998 року вчені досліджували 1794 зерен із 55 ділянок навколо Лідхіллса, історичного шотландського золотоносного району, що натрапило на ту саму точку: багаті струмки, але не очевидне джерело в корінних породах.

Відомо, що раніше промивка виявила лише дві ділянки в районі Данс. У цих місцях кожна промивка дала від 30 до 71 частинки, а деякі фрагменти досягали досить значних розмірів. Вимірювання форми показали, що одне джерело знаходилося в межах приблизно 4,9 км, а інше — в межах приблизно 7,5 км. Автори зазначають, що тривале річкове транспортування видається малоймовірним, а тому вчені знову звернули свою увагу на розломи, прилеглі магматичні тіла та змінені осадові породи.

Результати аналізу показують, що одна частина зразка мала малюнок червонуватого золота — тип, пов'язаний з окисленими осадовими породами. Деякі зерна також містили близько 99% золота, а в деяких також були виявлені паладій і ртуть — незвичайне поєднання.

Цікаво, що розгалужені та блокові форми відповідали кристалам, що росли на місці та недовго піддавалися впливу струмка. Ця характеристика пояснювала лише меншу частину золота в Дансі, тому струмки мали живитися з іншого джерела.

За словами команди, більшість частинок насправді відповідали орогенному золоту — золоту, що утворилося в результаті горотворення, коли гарячі флюїди продавлювали гірські породи. Багато зерен також містили срібло, що відповідає тому, що невідкриті раніше родовища, ймовірно, розташовані в прилеглому чорному сланці. Цей механізм найкраще пояснює більшу частину золота з родовища Данс і пов'язує знахідку з глибокою історією горотворення в регіоні.

Під час написання використано матеріали The Scottish Journal of Geology, Earth.com.