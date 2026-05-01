В Казахстане найден неизвестный ранее затерянный мир: все время скрывался под степью

Новое исследование показало, что вулканическая история восточного Казахстана развивалась в два этапа: один произошел 345 миллионов лет назад, а другой — 303 миллиона лет назад.

Новое открытие превращает изношенные холмы Казахстана в свидетельство исчезнувшей цепи вулканических островов, а затем и континента, простирающегося после столкновения. Новая история также показала, что история восточного Казахстана, похоже, развивалась в два этапа: один произошел 345 миллионов лет назад, а другой — 3-3 миллиона лет назад, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На длинном поясе вулканических пород в восточном Казахстане древняя лава и пепел теперь сохраняют хронологию этого затерянного мира. В новом исследовании команда из Института геологии и минералогии изучила минералогический состав этих пород и обнаружила, что пояс был сформирован двумя отдельными вулканическими этапами.

Відео дня

Данные указывают, что более древний этап относился к островной цепи, в то время как более младший сформировался после столкновения континентов, изменившего регион. Это разделение дает ландшафту временную шкалу, но также поднимает более глубокий вопрос о том, какой именно исчезнувший мир создал эти породы.

Авторы отмечают, что более древние породы указывают на исчезновение края океана, где одна плита погрузилась под другую, питая вулканы. Этот процесс известен как субдукция и плавит близлежащие породы, он также породил лавы с низким содержанием калия около 345 миллионов лет назад. Ученые также обнаружили, что более древняя Кояндская формация содержит большую часть этой ранней вулканической летописи в восточном поясе. Эти породы, по словам геологов, указывают на то, что восточный Казахстан когда-то располагался вдоль неспокойной океанической окраины, а не глубоко внутри стабильного континента.

Считается, что после закрытия океана земная кора утолщилась, а затем растянулась, втягивая глубокое тепло в ослабленные породы. Утолщение коры изменило места плавления пород, и более молодой вулканический материал образовался около 303 миллионов лет назад. Команда разместила эти породы в восточной части региона, что позволило расширить известные границы позднего вулканического периода Казахстана.

Крошечные зерна циркона, прочные минералы, сохраняющие соотношение урана и свинца, сделали временную шкалу достоверной. Когда горячая магма, расплавленная порода под землей, остывала, уран оставался внутри них и медленно превращался в свинец. Эти соотношения позволили ученым измерить время в отдельных зернах. Два образца риодацита, светлых лав, богатых кремнеземом, датированы 302,8 и 302,5 миллионами лет, что практически исключает возможность ошибки картирования. Ученые также провели химический анализ, который подтвердил данные и сузил круг возможных версий древнего вулканизма до последовательности источников, условий и изменений.

В современном Казахстане нет зарегистрированных вулканов голоцена, то есть ни одного, зарегистрированного как активный за последние примерно 12 000 лет. Это спокойствие соответствует положению Казахстана внутри Евразийской плиты, широкой плиты, соединяющей Европу и Азию, вдали от очагов извержений.

Ученые также изучили древние вулканические шрамы и нашли объяснение того, почему в восточном Казахстане сохранились изношенные холмы, богатые руды и слои горных пород двух исчезнувших тектонических стадий.

При написании использовались материалы Geodynamics & Tectonophysics, Earth.com.