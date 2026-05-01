У Казахстані знайдено невідомий раніше загублений світ: весь час ховався під степом

Нове дослідження показало, що вулканічна історія східного Казахстану розвивалася у два етапи: один стався 345 мільйонів років тому, а інший — 303 мільйони років тому.

Нове відкриття перетворює зношені пагорби Казахстану на свідчення зниклого ланцюга вулканічних островів, а потім і континенту, який простягався після зіткнення. Нова історія також показала, що історія східного Казахстану, схоже, розвивалася у два етапи: один стався 345 мільйонів років тому, а інший — 3-3 мільйони років тому, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На довгому поясі вулканічних порід у східному Казахстані стародавня лава і попіл тепер зберігають хронологію цього загубленого світу. У новому дослідженні команда з Інституту геології та мінералогії вивчила мінералогічний склад цих порід і виявила, що пояс був сформований двома окремими вулканічними етапами.

Відео дня

Дані вказують, що давніший етап належав до острівного ланцюга, тоді як молодший сформувався після зіткнення континентів, що змінило регіон. Цей поділ дає ландшафту тимчасову шкалу, але також піднімає більш глибоке питання про те, який саме зниклий світ створив ці породи.

Автори зазначають, що давніші породи вказують на зникнення краю океану, де одна плита занурилася під іншу, живлячи вулкани. Цей процес відомий як субдукція і плавить прилеглі породи, він також породив лави з низьким вмістом калію близько 345 мільйонів років тому. Вчені також виявили, що більш давня Кояндська формація містить більшу частину цього раннього вулканічного літопису в східному поясі. Ці породи, за словами геологів, вказують на те, що східний Казахстан колись розташовувався вздовж неспокійної океанічної окраїни, а не глибоко всередині стабільного континенту.

Вважається, що після закриття океану земна кора потовщилася, а потім розтягнулася, втягуючи глибоке тепло в ослаблені породи. Потовщення кори змінило місця плавлення порід, і молодший вулканічний матеріал утворився близько 303 мільйонів років тому. Команда розмістила ці породи в східній частині регіону, що дало змогу розширити відомі межі пізнього вулканічного періоду Казахстану.

Крихітні зерна циркону, міцні мінерали, що зберігають співвідношення урану і свинцю, зробили часову шкалу достовірною. Коли гаряча магма, розплавлена порода під землею, остигала, уран залишався всередині них і повільно перетворювався на свинець. Ці співвідношення дозволили вченим виміряти час в окремих зернах. Два зразки ріодациту, світлих лав, багатих кремнеземом, датовані 302,8 і 302,5 мільйонами років, що практично виключає можливість помилки картування. Вчені також провели хімічний аналіз, який підтвердив дані і звузив коло можливих версій стародавнього вулканізму до послідовності джерел, умов і змін.

У сучасному Казахстані немає зареєстрованих вулканів голоцену, тобто жодного, зареєстрованого як активний за останні приблизно 12 000 років. Цей спокій відповідає положенню Казахстану всередині Євразійської плити, широкої плити, що з'єднує Європу й Азію, далеко від осередків вивержень.

Вчені також вивчили стародавні вулканічні шрами і знайшли пояснення того, чому в східному Казахстані збереглися зношені пагорби, багаті руди і шари гірських порід двох зниклих тектонічних стадій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де розташоване найстаріше озеро на Землі: з'явилося раніше, ніж соняшники і ромашки.

Раніше Фокус писав про те, що "тихий Чорнобиль" змінив поверхню Землі: навіть через 80 років мантія все ще деформується.

Під час написання використано матеріали Geodynamics & Tectonophysics, Earth.com.