Любители риска: почему некоторые кошки любят собак, несмотря на инстинкт (видео)

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении дружбы между разными видами — исследователи изучили редкое, но потенциально рискованное поведение.

Недавно в одном из парков дикой природы в Германии молодой кольцехвостый лемур совершил смелый поступок: он бросился на взрослого хохлатого лемура и начал нежно шлепать и хватать его. Однако более крупный и сильный хохлатый лемур просто перевернулся на спину, продемонстрировав расслабленное выражение с открытой пастью и позволил меньшему животному наброситься на него, пишет Фокус.

Игривая борьба, развернувшаяся между животными, привлекла внимание ученых. В результате, в новом исследовании они сосредоточились на изучении четырех случаев этого "редкого" и "потенциально рискованного поведения", которое ученые называют "межвидовой игрой".

Не секрет, что животные, живущие группами, любят играть. Однако ученые все еще спорят о точном назначении этой игры, но большинство сходятся во мнении, что она играет решающую роль в формировании социальных связей у молодых животных, обучении друг у друга и развитии физической координации. Простыми словами, неудивительно, что многие животные, живущие группами, участвуют в социальных играх — чаще всего в форме игровых драк. Однако исследователей сбивают с толку случаи, когда эта игра выходит за рамки видового разнообразия.

Однако социальные игры обычно происходят внутри одного вида, где животные используют один и тот же "язык" и понимают, когда игра становится слишком грубой. Межвидовые игры опасны, поскольку неправильное толкование сигналов может легко перерасти в агрессию. По словам специалиста по поведению животных и научного сотрудника Университета Колорадо в Боулдере, доктора Хизер Брукс, чрезвычайно опасно провоцировать партнера по игровой драке, когда он больше не заинтересован. Эти риски распространены при игре внутри одного вида, но они, вероятно, становятся еще более проблематичными, когда мы начинаем изучать межвидовые игры.

Так почему же, при всех этих очевидных рисках, межвидовая игра вообще происходит? По словам доктора Брукс, близкое соседство животных, находящихся под опекой людей, позволяет животным чувствовать себя более комфортно друг с другом, а также, вероятно, более вероятно в своей способности правильно считывать игровые сигналы другого животного.

По словам ученых, взаимодействие двух лемуров — яркий тому пример. Дело в том, что в дикой природе кольцехвостые и хохлатые лемуры не живут бок о бок, но они живут вместе в парке дикой природы. Ученые полагают, что именно это позволяет животным развить достаточное взаимопонимание, чтобы играть вместе.

К слову, то же поведение наблюдается и в семьях, где в одном пространстве сосуществуют несколько видов домашних животным. Например, многие кошки и собаки, выросшие вместе, становятся друзьями для игр, и встречаются и более странные пары — собаки и ящерицы, кошки и попугаи.

Любопытно, что многие межвидовой игры включают животных, которые обычно являются хищниками и жертвами. Игра между хищниками и жертвами может иметь практическую цель — помочь каждому животному оценить возможности другого.

При написании использовались материалы Frontiers in Ecology and Evolution, Popular Science.