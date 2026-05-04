Любителі ризику: чому деякі кішки люблять собак, попри на інстинкт (відео)

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні дружби між різними видами — дослідники вивчили рідкісну, але потенційно ризиковану поведінку.

Нещодавно в одному з парків дикої природи в Німеччині молодий кільцехвостий лемур здійснив сміливий вчинок: він кинувся на дорослого чубатого лемура та почав ніжно шльопати й хапати його. Однак більший і сильніший чубатий лемур просто перекинувся на спину, продемонструвавши розслаблений вираз з відкритою пащею і дозволив меншій тварині накинутися на нього, пише Фокус.

Грайлива боротьба, що розгорнулася між тваринами, привернула увагу вчених. У результаті, в новому дослідженні вони зосередилися на вивченні чотирьох випадків цієї "рідкісної" і "потенційно ризикованої поведінки", яку вчені називають "міжвидовою грою".

Не секрет, що тварини, які живуть групами, люблять грати. Однак вчені все ще сперечаються про точне призначення цієї гри, але більшість сходяться на думці, що вона відіграє вирішальну роль у формуванні соціальних зв'язків у молодих тварин, навчанні один в одного і розвитку фізичної координації. Простими словами, не дивно, що багато тварин, які живуть групами, беруть участь у соціальних іграх — найчастіше у формі ігрових бійок. Однак дослідників збивають з пантелику випадки, коли ця гра виходить за рамки видового різноманіття.

Однак соціальні ігри зазвичай відбуваються всередині одного виду, де тварини використовують одну й ту саму "мову" і розуміють, коли гра стає занадто грубою. Міжвидові ігри небезпечні, оскільки неправильне тлумачення сигналів може легко перерости в агресію. За словами фахівчині з поведінки тварин і наукової співробітниці Університету Колорадо в Боулдері, докторки Хізер Брукс, надзвичайно небезпечно провокувати партнера по ігровій бійці, коли він більше не зацікавлений. Ці ризики поширені під час гри всередині одного виду, але вони, ймовірно, стають ще більш проблематичними, коли ми починаємо вивчати міжвидові ігри.

Так чому ж, за всіх цих очевидних ризиків, міжвидова гра взагалі відбувається? За словами докторки Брукс, близьке сусідство тварин, які перебувають під опікою людей, дає змогу тваринам почуватися комфортніше одна з одною, а також, імовірно, більш вірогідне у своїй здатності правильно зчитувати ігрові сигнали іншої тварини.

За словами вчених, взаємодія двох лемурів — яскравий тому приклад. Річ у тім, що в дикій природі кільцехвості та чубаті лемури не живуть пліч-о-пліч, але вони живуть разом у парку дикої природи. Вчені вважають, що саме це дає змогу тваринам розвинути достатнє взаєморозуміння, щоб грати разом.

До речі, та сама поведінка спостерігається і в сім'ях, де в одному просторі співіснують кілька видів домашніх тварин. Наприклад, багато кішок і собак, які виросли разом, стають друзями для ігор, і трапляються й дивніші пари — собаки і ящірки, кішки і папуги.

Цікаво, що багато міжвидових ігор включають тварин, які зазвичай є хижаками і жертвами. Гра між хижаками та жертвами може мати практичну мету — допомогти кожній тварині оцінити можливості іншої.

Під час написання використовували матеріали Frontiers in Ecology and Evolution, Popular Science.