Видна лишь несколько дней в году: где течет самая старая река в мире возрастом 300-400 млн лет

За миллиарды лет истории на нашей планете появлялось и исчезало множество рек. Но какая из них самая древняя? Ученые назвали самую старую реку в мире, которую чрезвычайно редко можно наблюдать.

Нил и Амазонка часто считаются самыми длинными и крупнейшими реками в мире по объему воды, но среди могучих путей Земли есть еще много других претендентов. Так какая же из них является самой старой в мире? По словам ученых, ответ все еще вызывает споры, пишет Фокус.

Несмотря на споры, большинство ученых сходятся во мнении, что самой старой рекой в мире является река Финке, также известная как Ларапинта среди коренных общин Австралии. Любопытно, что река течет всего несколько раз в год после сильных дождей и простирается примерно на 600-750 километров до своего устья в озере Эйр.

По словам ученых, считается, что реке Финке около 350-400 миллионов лет, и ее исток находится в хребте Макдоннелл на Северной территории Австралии. Легенда гласит, что река образовалась, когда Радужный Змей двинулся на север от озера Эйр.

Эксперты отмечают, что изучение окружающих экологических особенностей, горных хребтов, речных отложений и особенностей самого русла реки, изменивших ландшафт в результате сотен миллионов лет эрозии, дают некоторые подсказки. Но определение точного возраста реки все еще чрезвычайно сложно. Даже с учетом всех этих и других факторов, нередко встречаются весьма разбросанные оценки возраста, охватывающие большие временные периоды.

К слову, самой старой рекой в Северной Америке считается река Нью-Ривер — ее длина составляет около 547 километров от гор Блу-Ридж в Северной Каролине до Вирджинии и Западной Вирджинии, где в конечном итоге впадает в реку Канава.

По словам ученых, оценки возраста этой реки сильно разнятся, но большинство указывает на возраст от 10 до 360 миллионов лет. Согласно исследованию, в 1970-х годах в рамках рекламной кампании, призванной предотвратить строительство плотины на этой реке, ее называли "второй старейшей рекой в мире".

В то же время старейшей рекой Европы считается Маас — длина реки составляет около 950 километров, а ее путь пролегает через три страны: Бельгию и Нидерланды, а свое начало водная артерия берет во Франции. Возраст этой реки оценивается в 320–340 миллионов лет.

И все же, исследователи отмечают, что наше понимание речного образования на самом деле не является точной наукой. Эксперты также признают, что с течением времени могут появиться новые научные данные, которые изменят возраст этих рек и прольют свет на их формирование миллионы лет назад.

При написании использовались материалы IFLScience, Journal of Geography