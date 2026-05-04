Видно лише кілька днів на рік: де тече найстаріша річка у світі віком 300-400 млн років

За мільярди років історії на нашій планеті з'являлося і зникало безліч річок. Але яка з них найдавніша? Вчені назвали найстарішу річку у світі, яку надзвичайно рідко можна спостерігати.

Ніл та Амазонка часто вважаються найдовшими та найбільшими річками у світі за об'ємом води, але серед могутніх шляхів Землі є ще багато інших претендентів. То яка ж із них є найстарішою у світі? За словами вчених, відповідь все ще викликає суперечки, пише Фокус.

Незважаючи на суперечки, більшість учених сходяться на думці, що найстарішою річкою у світі є річка Фінке, також відома як Ларапінта серед корінних громад Австралії. Цікаво, що річка тече лише кілька разів на рік після сильних дощів і простягається приблизно на 600-750 кілометрів до свого гирла в озері Ейр.

За словами вчених, вважається, що річці Фінке близько 350-400 мільйонів років, і її витік розташований у хребті Макдоннелл на Північній території Австралії. Легенда свідчить, що річка утворилася, коли Райдужний Змій рушив на північ від озера Ейр.

Експерти зазначають, що вивчення навколишніх екологічних особливостей, гірських хребтів, річкових відкладень і особливостей самого русла річки, що змінили ландшафт унаслідок сотень мільйонів років ерозії, дають деякі підказки. Але визначення точного віку річки все ще надзвичайно складне. Навіть з урахуванням усіх цих та інших чинників, нерідко трапляються вельми розкидані оцінки віку, що охоплюють великі часові періоди.

До слова, найстарішою річкою в Північній Америці вважається річка Нью-Рівер — її довжина становить близько 547 кілометрів від гір Блу-Рідж у Північній Кароліні до Вірджинії та Західної Вірджинії, де в кінцевому підсумку впадає в річку Канава.

За словами вчених, оцінки віку цієї річки сильно різняться, але більшість вказує на вік від 10 до 360 мільйонів років. Згідно з дослідженням, у 1970-х роках у рамках рекламної кампанії, покликаної запобігти будівництву греблі на цій річці, її називали "другою найстарішою річкою у світі".

Водночас найстарішою річкою Європи вважається Маас — довжина річки становить близько 950 кілометрів, а її шлях пролягає через три країни: Бельгію та Нідерланди, а свій початок водна артерія бере у Франції. Вік цієї річки оцінюється в 320-340 мільйонів років.

І все ж, дослідники зазначають, що наше розуміння річкового утворення насправді не є точною наукою. Експерти також визнають, що з плином часу можуть з'явитися нові наукові дані, які змінять вік цих річок і проллють світло на їхнє формування мільйони років тому.

Під час написання використано матеріали IFLScience, Journal of Geography