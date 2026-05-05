Создана первая в мире карта похмелья: график показывает, что происходит с телом человека (фото)

В новом исследовании ученые впервые нанесли на карту то, что происходит с нашим организмом на следующий день после употребления алкоголя — от слабости в ногах до сильной головной боли.

В новом исследовании ученые проанализировали отчеты молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, страдающих от похмелья. В результате им удалось создать первую в истории подробную карту того, как чувствует себя организм человека на следующий день после употребления алкоголя, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты указывают на устойчивую закономерность: люди, как правило, чувствуют больше боли и дискомфорта в голове, груди и желудке после бурной ночи. В то же время их ноги, нижняя часть тела и руки чувствовали себя намного слабее и как будто у них стало меньше энергии.

Відео дня

Команда также обнаружила, что люди, которые много пьют, как правило, испытывают похмелье сильнее, однако это вовсе не останавливает их от того, чтобы пить дальше. Результаты также показали, что в группе в возрасте от 18 до 35 лет участники старшего возраста ощущали последствия употребления алкоголя острее, чем их более молодые коллеги.

Отметим, что в рамках исследования команда из Университетского колледжа Лувена в Бельгии попросили 34 молодых людей, регулярно злоупотребляющих алкоголем, заполнить анкеты о своих привычках в употреблении спиртного и о том, как часто у них бывает похмелье. В течение нескольких выходных, после ночи, проведенной за распитием спиртных напитков, их просили оценить, насколько сильно они были пьяны, насколько сильным было похмелье и насколько хорошо они спали.

Исследователи создали подробную карту, показывающую, как организм человека реагирует на похмелье Фото: Drug and Alcohol Dependence

Реципиентов также просили использовать инструмент на смартфоне, который позволял закрасить контур тела, указывая области, где они испытывали более сильные ощущения, такие как боль или пульсация, а также менее сильные ощущения, такие как слабость или онемение. Более сильное надавливание на определенные участки указывало на более сильные ощущения в этих местах.

Ученые использовали эти данные для создания карты, которая показала, что похмелье имеет четкую "телесную картину" — простыми словами, люди, как правило, испытывают похмелье в схожих местах. К слову, новые данные также ставят под сомнение распространенное предположение о том, что похмелье на самом деле служит естественным сдерживающим фактором для последующего употребления алкоголя

На диаграммах голова, грудь и живот подсвечены красным и желтым цветом, что указывает на высокий уровень "активации", свидетельствующий о дискомфорте. В то же время нижняя часть тела обозначена более холодным синим цветом — в этих областях ощущалось онемение. По словам ученых, активация, сосредоточенная в туловище, животе и голове, совпадает с такими симптомами, как учащенное сердцебиение, жажда и головные боли. В то время как деактивация, выраженная в животе, конечностях и руках, тесно связана с тошнотой и слабостью.

Авторы также обнаружили сильную связь между интенсивностью телесных ощущений и силой похмелья. В то же время, уровень опьянения накануне вечером не обязательно предсказывал, насколько плохо люди будут чувствовать себя на следующий день. Не менее тревожным выглядит и то, что более сильное похмелье, вероятно, не останавливает людей от дальнейшего употребления алкоголя, как считалось ранее.

К слову, данные также показывают, что миллениалы, участвующие в исследовании, ощущали последствия похмелья сильнее, чем 18-летние реципиенты. Это может указывать на метаболические и физиологические различия в переработке этанола и восстановлении, что, вероятно, способствует более длительному периоду восстановления у участников старшего возраста.

Напомним, ранее мы писали о том, что с возрастом похмелье становится все более разрушительным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали "пьяный пластырь", который предотвратит ужасное похмелье.

При написании использовались материалы Drug and Alcohol Dependence, Daily Mail.