Створено першу у світі карту похмілля: графік показує, що відбувається з тілом людини (фото)

У новому дослідженні вчені проаналізували звіти молодих людей віком від 18 до 35 років, які страждають від похмілля. У результаті їм вдалося створити першу в історії детальну карту того, як почувається організм людини наступного дня після вживання алкоголю, пише Фокус.

Результати вказують на стійку закономірність: люди, як правило, відчувають більше болю і дискомфорту в голові, грудях і шлунку після бурхливої ночі. Водночас їхні ноги, нижня частина тіла і руки почувалися набагато слабкішими і начебто в них стало менше енергії.

Команда також виявила, що люди, які багато п'ють, як правило, відчувають похмілля сильніше, проте це зовсім не зупиняє їх від того, щоб пити далі. Результати також показали, що в групі віком від 18 до 35 років учасники старшого віку відчували наслідки вживання алкоголю гостріше, ніж їхні молодші колеги.

Зазначимо, що в рамках дослідження команда з Університетського коледжу Лувена в Бельгії попросили 34 молодих людей, які регулярно зловживають алкоголем, заповнити анкети про свої звички у вживанні спиртного і про те, як часто у них буває похмілля. Протягом кількох вихідних, після ночі, проведеної за розпиванням спиртних напоїв, їх просили оцінити, наскільки сильно вони були п'яні, наскільки сильним було похмілля і наскільки добре вони спали.

Дослідники створили детальну карту, що показує, як організм людини реагує на похмілля Фото: Drug and Alcohol Dependence

Реципієнтів також просили використовувати інструмент на смартфоні, який давав змогу зафарбувати контур тіла, вказуючи ділянки, де вони відчували сильніші відчуття, як-от біль або пульсація, а також менш сильні відчуття, як-от слабкість або оніміння. Сильніше натискання на певні ділянки вказувало на сильніші відчуття в цих місцях.

Вчені використовували ці дані для створення карти, яка показала, що похмілля має чітку "тілесну картину" — простими словами, люди, як правило, відчувають похмілля в схожих місцях. До речі, нові дані також ставлять під сумнів поширене припущення про те, що похмілля насправді служить природним стримувальним фактором для подальшого вживання алкоголю.

На діаграмах голова, груди і живіт підсвічені червоним і жовтим кольором, що вказує на високий рівень "активації", який свідчить про дискомфорт. Водночас нижня частина тіла позначена більш холодним синім кольором — у цих областях відчувалося оніміння. За словами вчених, активація, зосереджена в тулубі, животі та голові, збігається з такими симптомами, як прискорене серцебиття, спрага і головний біль. У той час як деактивація, виражена в животі, кінцівках і руках, тісно пов'язана з нудотою і слабкістю.

Автори також виявили сильний зв'язок між інтенсивністю тілесних відчуттів і силою похмілля. Водночас рівень сп'яніння напередодні ввечері не обов'язково передбачав, наскільки погано люди почуватимуться наступного дня. Не менш тривожним виглядає і те, що сильніше похмілля, ймовірно, не зупиняє людей від подальшого вживання алкоголю, як вважалося раніше.

До слова, дані також показують, що мілленіали, які беруть участь у дослідженні, відчували наслідки похмілля сильніше, ніж 18-річні реципієнти. Це може вказувати на метаболічні та фізіологічні відмінності в переробці етанолу і відновленні, що, ймовірно, сприяє більш тривалому періоду відновлення в учасників старшого віку.

Під час написання використовували матеріали Drug and Alcohol Dependence, Daily Mail.