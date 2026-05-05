На Земле есть место, где деревья вырастают в 6 раз больше: им помогает "темная земля"

Исследователи обнаружили, что загадочная амазонская «темная земля» позволяет деревьям вырастать в 6 раз больше. Считается, это может помочь в борьбе с изменением климата.

В глубине тропических лесов Амазонки скрыты участки загадочной почвы. В отличие от типичной красноватой почвы, преобладающей в этом зеленом и богатом биоразнообразием регионе, эта странная, почти смоляно-черная земля, как известно, значительно более плодородна. Более того, ученые полагают, что она может быть не совсем естественной, пишет Фокус.

Отметим, что ученым давно известно о терра прета, или так называемой "темной земли", которая была обнаружена вблизи рек и в человеческих поселениях, разбросанных по всему бассейну Амазонки. Некоторые из этих поселений насчитывают тысячи лет. Более ранние исследования также показали, что в сравнении с кислой и относительно менее плодородной землей в более широком районе, эти почвы богаты питательными веществами (азотом, калием и фосфором) и способны связывать большее количество углерода. Почвы также являются домом для множества микробных сообществ.

Это, как показывают исследования, оказывает большое влияние на местную экологию. Например, в 2023 году ученые обнаружили, что деревья, выращенные в горшках с темной почвой, через 120 дней были в 6 раз выше, чем деревья, выращенные в типичной амазонской почве. Команда также обнаружила, что добавление 20% "темной земли" к деградированной почве удваивает урожайность. В результате, ученые полагают, что "темная почва" в будущем может стать "секретным оружием" в борьбе с изменением климата.

Авторы исследования тогда утверждали, что смесь питательных веществ почвы и адаптированных микроорганизмов, улучшающих приживаемость деревьев в восстановительных работах. Простыми словами, амазонские темные почвы обеспечивают широкий спектр органических веществ, химических соединений и микроорганизмов, улучшающих развитие растений. В результате они могут быть использованы в качестве биотехнологических решений в восстановительной экологии.

Отметим, что исследователи не выступают за использование земли для обработки бедных питательными веществами участков. Это быстро истощит этот дефицитный ресурс, на разработку которого ушли столетия. Вместо этого, ученые считают, что его можно использовать в качестве образца для создания подобных богатых почв для будущих экологических проектов.

"Темные земли" также является эффективным поглотителем углерода. Исследования показывают, что она способна удерживать до 150 граммов углерода по сравнению с окружающими почвами, которые содержат всего около 20-30 граммов.

Происхождение этой невероятной земли вызывает споры, однако в целом ученые сходятся во мнении, что она была создана столетиями человеческой деятельности. Данные также указывают на то, что почва содержит ценную смесь неорганических материалов, включая золу, керамику, кости и раковины, а также органические вещества, такие как навоз, моча и остатки пищи.

Но была ли эта почва создана преднамеренно или это был непреднамеренный результат жизни людей в этом районе? Ученые не знают наверняка, но полагают, что верным все же является первое утверждение, поскольку доиспанские коренные цивилизации создавали эти почвы для повышения урожайности.

При написании использовались материалы IFlScience.