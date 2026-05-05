На Землі є місце, де дерева виростають у 6 разів більшими: їм допомагає "темна земля"

Дослідники виявили, що загадкова амазонська "темна земля" дає змогу деревам виростати в 6 разів більшими. Вважається, це може допомогти в боротьбі зі зміною клімату.

У глибині тропічних лісів Амазонки приховані ділянки загадкового ґрунту. На відміну від типового червонуватого ґрунту, що переважає в цьому зеленому і багатому на біорізноманіття регіоні, цей дивний, майже смоляно-чорний ґрунт, як відомо, значно більш родючий. Ба більше, вчені вважають, що вона може бути не зовсім природною, пише Фокус.

Зазначимо, що вченим давно відомо про terra прета, або так звану "темну землю", яку було виявлено поблизу річок і в людських поселеннях, розкиданих по всьому басейну Амазонки. Деякі з цих поселень налічують тисячі років. Більш ранні дослідження також показали, що порівняно з кислою і відносно менш родючою землею в ширшому районі, ці ґрунти багаті поживними речовинами (азотом, калієм і фосфором) і здатні зв'язувати більшу кількість вуглецю. Ґрунти також є домом для безлічі мікробних спільнот.

Це, як показують дослідження, має великий вплив на місцеву екологію. Наприклад, у 2023 році вчені виявили, що дерева, вирощені в горщиках із темним ґрунтом, через 120 днів були в 6 разів вищими, ніж дерева, вирощені в типовому амазонському ґрунті. Команда також виявила, що додавання 20% "темної землі" до деградованого ґрунту подвоює врожайність. У результаті, вчені вважають, що "темний ґрунт" у майбутньому може стати "секретною зброєю" в боротьбі зі зміною клімату.

Автори дослідження тоді стверджували, що суміш поживних речовин ґрунту та адаптованих мікроорганізмів, що покращують приживлюваність дерев у відновлювальних роботах. Простими словами, амазонські темні ґрунти забезпечують широкий спектр органічних речовин, хімічних сполук і мікроорганізмів, що поліпшують розвиток рослин. У результаті вони можуть бути використані як біотехнологічні рішення у відновлювальній екології.

Зазначимо, що дослідники не виступають за використання землі для обробки бідних на поживні речовини ділянок. Це швидко виснажить цей дефіцитний ресурс, на розробку якого пішли століття. Натомість учені вважають, що його можна використовувати як зразок для створення подібних багатих ґрунтів для майбутніх екологічних проєктів.

"Темні землі" також є ефективним поглиначем вуглецю. Дослідження показують, що вона здатна утримувати до 150 грамів вуглецю порівняно з навколишніми ґрунтами, що містять лише близько 20-30 грамів.

Походження цієї неймовірної землі викликає суперечки, проте загалом вчені сходяться на думці, що вона була створена століттями людської діяльності. Дані також вказують на те, що ґрунт містить цінну суміш неорганічних матеріалів, включно із попелом, керамікою, кістками та мушлями, а також органічними речовинами, як-от гній, сеча та залишки їжі.

Але чи був цей ґрунт створений навмисно, чи це був ненавмисний результат життя людей у цьому районі? Вчені не знають напевно, але вважають, що правильним все ж є перше твердження, оскільки доіспанські корінні цивілізації створювали ці ґрунти для підвищення врожайності.

Під час написання використано матеріали IFlScience.