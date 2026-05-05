Облака расступились: Изумрудный остров наконец смогли запечатлеть из космоса (фото)

Исследователям удалось заполучить невероятно редкий снимок, на котором Ирландия, также известная как Изумрудный остров, полностью свободна от облаков.

Ирландию часто называют Изумрудным островом и, похоже, страна действительно оправдывает эту репутацию. По крайней мере, на потрясающем новом спутниковом снимке, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что снимок был сделан одним из спутников Copernicus Sentinel-3 во время его пролета над островом 29 апреля. Удивительно, но на этом невероятно редком снимке Ирландия совершенно безоблачна.

По словам экспертов службы Copernicus, этот редкий безоблачный снимок Ирландии, полученный одним из спутников Copernicus Sentinel-3 29 апреля 2026 года, предоставляет исключительный вид на остров, раскрывая поверхность острова во всей весенней красе.

Відео дня

Снимок был сделан одним из спутников Copernicus Sentinel-3 Фото: Copernicus

Потрясающий снимок показывает, как на острове преобладают яркие зеленые тона, указывающие на широко распространенную растительность. Вдоль восточного побережья также можно заметить молочно-бирюзовую воду, которая свидетельствует о наличии взвешенных отложений. Снимок появился спустя год после того, как спутник Copernicus сделал редкий снимок Великобритании без облаков.

Отметим, что европейские спутники Copernicus Sentinel используются для мониторинга нашей планеты. Например:

Sentinel-1 — всепогодная круглосуточная радиолокационная миссия на полярной орбите для наблюдения за сушей, океаном и службами экстренной помощи;

Sentinel-2 — многоспектральная миссия высокого разрешения на полярной орбите для мониторинга суши;

Sentinel-3 — используется для мониторинга моря и суши.

Sentinel-3 — многоинструментальная миссия, направленная на измерение топографии поверхности моря, температуры поверхности моря и суши, цвета океана и цвета суши с высокой точностью и надежностью.

Спутниковый снимок Великобритании Фото: Copernicus

По данным Европейского космического агентства, миссия поддерживает системы прогнозирования океана, а также мониторинг окружающей среды и климата. И теперь, на последнем снимке Sentinel-3 Ирландия предстает во всей красе.

На кадре видно, что по всему острову преобладают яркие зеленые тона, указывающие на широко распространенную растительность, связанную с умеренными температурами и обильной влажностью, типичными для сезона.

Центральные равнины выглядят как сплошная сельскохозяйственная мозаика, в то время как более темные возвышенности указывают на более редкий растительный покров и более открытую местность. Вдоль восточного побережья молочно-бирюзовые шлейфы указывают на взвешенные отложения в прибрежных водах, сформированные речными стоками и морскими течениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что ирландский учитель нашел реликвию возрастом 1600 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет ирландских долгожителей.

При написании были использованы материалы Facebook, Copernicus, Daily Mail.