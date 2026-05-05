Хмари розступилися: Смарагдовий острів нарешті змогли сфотографувати з космосу (фото)

Дослідникам вдалося роздобути неймовірно рідкісний знімок, на якому Ірландія, також відома як Смарагдовий острів, повністю вільна від хмар.

Ірландію часто називають Смарагдовим островом і, схоже, країна дійсно виправдовує цю репутацію. Принаймні, на приголомшливому новому супутниковому знімку, пише Фокус.

Відомо, що знімок був зроблений одним із супутників Copernicus Sentinel-3 під час його прольоту над островом 29 квітня. Дивно, але на цьому неймовірно рідкісному знімку Ірландія абсолютно безхмарна.

За словами експертів служби Copernicus, цей рідкісний безхмарний знімок Ірландії, отриманий одним із супутників Copernicus Sentinel-3 29 квітня 2026 року, надає винятковий вид на острів, розкриваючи поверхню острова у всій весняній красі.

Знімок був зроблений одним із супутників Copernicus Sentinel-3

Приголомшливий знімок показує, як на острові переважають яскраві зелені тони, що вказують на широко поширену рослинність. Уздовж східного узбережжя також можна помітити молочно-бірюзову воду, яка свідчить про наявність зважених відкладень. Знімок з'явився через рік після того, як супутник Copernicus зробив рідкісний знімок Великої Британії без хмар.

Зазначимо, що європейські супутники Copernicus Sentinel використовуються для моніторингу нашої планети. Наприклад:

Sentinel-1 — всепогодна цілодобова радіолокаційна місія на полярній орбіті для спостереження за сушею, океаном і службами екстреної допомоги;

Sentinel-2 — багатоспектральна місія високої роздільної здатності на полярній орбіті для моніторингу суші;

Sentinel-3 — використовується для моніторингу моря і суші.

Sentinel-3 — багатоінструментальна місія, спрямована на вимірювання топографії поверхні моря, температури поверхні моря і суходолу, кольору океану і кольору суходолу з високою точністю і надійністю.

За даними Європейського космічного агентства, місія підтримує системи прогнозування океану, а також моніторинг навколишнього середовища і клімату. І тепер, на останньому знімку Sentinel-3 Ірландія постає у всій красі.

На кадрі видно, що по всьому острову переважають яскраві зелені тони, що вказують на широко поширену рослинність, пов'язану з помірними температурами і рясною вологістю, типовими для сезону.

Центральні рівнини виглядають як суцільна сільськогосподарська мозаїка, в той час як темніші височини вказують на більш рідкісний рослинний покрив і більш відкриту місцевість. Уздовж східного узбережжя молочно-бірюзові шлейфи вказують на зважені відкладення в прибережних водах, сформовані річковими стоками і морськими течіями.

Під час написання були використані матеріали Facebook, Copernicus, Daily Mail.