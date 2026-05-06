Самая необычная гора в мире: названа вершина, где вода может стекать сразу в три океана

Исследователи называют эту вершину настоящим геологическим чудом — необычная гора идеально расположена для того, чтобы направлять дождевую и талую воду сразу в три земных океана.

Среди скалистых гор Северной Америки есть вершина, которая может похвастаться своеобразной гидрологической особенностью: дождевая и талая вода, падающая в разных направлениях, в конечном итоге может стекать сразу в три крупных океанических бассейна: Тихий, Атлантический или Северный Ледовитый океан, пишет Фокус.

Пик Тройного Водораздела — гора, расположенная в Национальном парке Глейшер в Монтане и является частью Континентального водораздела Северной Америки. Это горная гидрологическая граница, простирающаяся от Аляски до Мексики, разделяющая различные водоразделы, которые впадают в разные океаны. Как следует из названия, вершина расположена таким образом, что служит тройным водоразделом, или "гидрологической вершиной", редкой высокогорной точкой, которая направляет воду в любой из этих трех океанов, в зависимости от того, куда она попадает на горе.

Наблюдения показывают, что дождь и снег, выпадающие на восточном склоне горы, текут по речной системе Миссури-Миссисипи к Атлантическому океану, в то время как вода на западном склоне направляется к Тихому океану через реку Колумбия. В то же время, вода, впадающая на северном склоне, в конечном итоге попадает в речную систему Саскачеван-Нельсон, где достигает Гудзонова залива, который считается частью Северного Ледовитого океана.

Впрочем, ученые отмечают, что последнее утверждение несколько спорно, поскольку на самом деле не все эксперты признают, что Гудзонов залив является частью Северного Ледовитого океана. Дело в том, что большая часть вод залива впадает в Атлантический океан и лишь часть пресной воды попадает в Северный Ледовитый океан. Однако Международная гидрографическая организация признает его таковым, что является одним из оснований для признания феномена тройного водораздела.

Уникальное положение горы означает, что она обеспечивает значительную часть истоков для большой территории континента. Впрочем, Пик Тройного Водораздела вовсе не является единственной вершиной, предлагающей такой тройной поток. Например, немного дальше на северо-запад находится канадский Снежный Купол, который также расположен на границе тех же трех водоразделов: в зависимости от того, куда падает снег и осадки, вода может достичь Тихого океана, Северного Ледовитого океана и Гудзонова залива.

Исследования показывают, что обе горы поддерживают разнообразную жизнь, произрастающую у рек, ручьев и озер, образующихся из этих вод. Различные виды животных и растений, включая некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения, зависят от рек или талых вод для выживания в альпийских экосистемах.

По словам ученых, Пик Тройного Водораздела и Снежный Купол являются редкими геологическими находками, но на Земле также есть множество других примеров водных аномалий.

При написании использовались материалы IFLScience.