Найнезвичайніша гора у світі: названо вершину, де вода може стікати одразу у три океани

Дослідники називають цю вершину справжнім геологічним дивом — незвична гора ідеально розташована для того, щоб спрямовувати дощову та талу воду одразу у три земні океани.

Серед скелястих гір Північної Америки є вершина, яка може похвалитися своєрідною гідрологічною особливістю: дощова та тала вода, яка падає в різних напрямках, в кінцевому підсумку може стікати одразу у три великі океанічні басейни: Тихий, Атлантичний або Північний Льодовитий океан, пише Фокус.

Пік Потрійного Вододілу — гора, розташована в Національному парку Глейшер у Монтані, і є частиною Континентального вододілу Північної Америки. Це гірська гідрологічна межа, що простягається від Аляски до Мексики, яка розділяє різні вододіли, що впадають у різні океани. Як випливає з назви, вершина розташована таким чином, що служить потрійним вододілом, або "гідрологічною вершиною", рідкісною високогірною точкою, яка спрямовує воду до будь-якого з цих трьох океанів, залежно від того, куди вона потрапляє на горі.

Спостереження показують, що дощ і сніг, які випадають на східному схилі гори, течуть річковою системою Міссурі-Міссісіпі до Атлантичного океану, тоді як вода на західному схилі прямує до Тихого океану через річку Колумбія. Водночас вода, що впадає на північному схилі, в кінцевому підсумку потрапляє в річкову систему Саскачеван-Нельсон, де досягає Гудзонової затоки, яку вважають частиною Північного Льодовитого океану.

Утім, учені зазначають, що останнє твердження дещо спірне, оскільки насправді не всі експерти визнають, що Гудзонова затока є частиною Північного Льодовитого океану. Річ у тім, що більша частина вод затоки впадає в Атлантичний океан і лише частина прісної води потрапляє в Північний Льодовитий океан. Однак Міжнародна гідрографічна організація визнає її такою, що є однією з підстав для визнання феномена потрійного вододілу.

Унікальне положення гори означає, що вона забезпечує значну частину витоків для великої території континенту. Втім, Пік Потрійного Вододілу зовсім не є єдиною вершиною, що пропонує такий потрійний потік. Наприклад, трохи далі на північний захід розташований канадський Сніговий Купол, який також розташований на кордоні тих самих трьох вододілів: залежно від того, куди падає сніг і опади, вода може сягнути Тихого океану, Північного Льодовитого океану і Гудзонової затоки.

Дослідження показують, що обидві гори підтримують різноманітне життя, що росте біля річок, струмків та озер, які утворюються з цих вод. Різні види тварин і рослин, включно з деякими видами, що перебувають під загрозою зникнення, залежать від річок або талих вод для виживання в альпійських екосистемах.

За словами вчених, Пік Потрійного Вододілу і Сніговий Купол є рідкісними геологічними знахідками, але на Землі також є безліч інших прикладів водних аномалій.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.