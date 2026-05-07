Древнейшие свидетельства среди всех найденных: теперь мы знаем, где появилась пшеница (фото)

На юге Грузии ученые обнаружили древнейшие известные остатки мягкой пшеницы, что свидетельствует о том, что эту культуру выращивали 8 000 лет назад. Эти находки дают основания полагать, что этот регион сыграл ключевую роль в распространении одного из важнейших в мире источников питания.

Пшеница мягкая, также известная как пшеница обыкновенная(Triticum aestivum), на данный момент составляет около 95 процентов всей пшеницы, потребляемой в мире. В ходе исследования ученые изучили окаменелые зерна пшеницы, найденные на неолитических памятниках Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора на территории современной Грузии, пишет Фокус.

Дэвид Лордкипанидзе, генеральный директор Грузинского национального музея, объяснил важность этого открытия. "Это первое задокументированное свидетельство существования мягкой пшеницы", — сказал он. "Наши предки были охотниками-собирателями, и они становились фермерами, что является большим сдвигом в истории человечества. Здесь мы можем увидеть доказательства этого".

Ранее генетические исследования предполагали, что Triticum aestivum впервые появилась около 8 000 лет назад после скрещивания легко обмолачиваемой пшеницы и дикой козьей травы, известной под научным названием Aegilops tauschii.

Фото: David Lordkipanidze

Исследователи считали, что этот процесс, вероятно, произошел где-то на Южном Кавказе и в юго-западном регионе Каспия, включая территории, которые сейчас принадлежат Грузии, Армении и Азербайджану. Последнее исследование предоставило прямые археологические доказательства в поддержку этой идеи.

Окаменелые зерна, найденные на грузинских памятниках, были тщательно исследованы вместе с другими растительными остатками. Исследователи сравнили древние зерна с современными образцами и идентифицировали пшеницу хлебную, а также ячмень и чечевицу. Исследование показало, что сельскохозяйственные общины в этом регионе выращивали несколько культур одновременно в течение шестого тысячелетия до н. э.

Одной из проблем во время исследования было отделение пшеницы мягкой от пшеницы твердой, поскольку зерна выглядят очень похожими. Чтобы решить эту проблему, исследователи изучили сегменты рахиса — части стебля пшеницы, соединенные с колосом. Эти структуры помогли команде точнее различить два вида пшеницы.

Радиоуглеродное датирование показало, что зерна датируются периодом между 5922 и 5832 годами до н. э. и между 5808 и 5747 годами до н. э. Эти результаты сделали эти остатки древнейшими известными физическими образцами хлебной пшеницы среди всех найденных. Соавтор Нана Русишвили из Грузинского национального музея отметила, что это открытие поставило регион в ряд важных центров одомашнивания пшеницы.

Исследователи описали этот период как время экспериментов в сельском хозяйстве и постепенных изменений. Крестьяне еще не до конца понимали принципы севооборота, удобрения почвы или системы дренажа. Поскольку плодородие сельскохозяйственных угодий со временем снижалось, общины часто переселялись на новые территории, а затем возвращались, когда почва естественным образом восстанавливалась.

Фото: David Lordkipanidze

Стивен Батиук из Университета Торонто отметил, что эти находки ставят под сомнение старые представления о Кавказе. "Наше исследование показывает, что Кавказ является важным регионом, где впервые появились ключевые инновации для развития Ближнего Востока, а следовательно, и нашего современного образа жизни", — пояснил он в заявлении.

Население, жившее в Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора, принадлежало к культуре Шулавери-Шомутепе. Ранее археологи обнаружили на этих местах круглые дома из глиняного кирпича, каменные орудия труда, керамику и декоративные изображения винограда, людей и змей. Эти детали дали более четкое представление о жизни в начале периода земледелия.

Эти места также связаны с другой важной пищевой традицией. Предыдущие исследования обнаружили свидетельства древнего виноделия примерно того же периода. Лордкипанидзе отметил необычное сочетание этих двух продуктов, сказав: "Это первое место, где наблюдается такое сочетание пшеницы и вина".

Пшеница мягкая остается одной из основных продовольственных культур, обеспечивающих население сегодня. Понимание того, где и как она впервые появилась, помогает исследователям объяснить рост сельскохозяйственных обществ и развитие постоянных поселений.

Результаты исследований в Грузии показали, что Кавказ не просто находился под влиянием соседних регионов, но и непосредственно способствовал раннему развитию сельского хозяйства, которое впоследствии сформировало повседневную жизнь в большей части мира.

При написании этого материала использованы источники: Discovery, PNAS, Wikipedia.