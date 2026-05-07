Найдавніші свідчення серед усіх знайдених: тепер ми знаємо, де з'явилася пшениця (фото)

На півдні Грузії вчені виявили найдавніші відомі залишки пшениці м'якої, що свідчить про те, що цю культуру вирощували 8 000 років тому. Ці знахідки дають підстави вважати, що цей регіон відіграв ключову роль у поширенні одного з найважливіших у світі джерел харчування.

Пшениця м'яка, також відома як пшениця звичайна (Triticum aestivum), на даний момент становить близько 95 відсотків усієї пшениці, що споживається у світі. У ході дослідження вчені вивчили скам’янілі зерна пшениці, знайдені на неолітичних пам’ятках Гадачрілі-Гора та Шулаверіс-Гора на території сучасної Грузії, пише Фокус.

Девід Лордкіпанідзе, генеральний директор Грузинського національного музею, пояснив важливість цього відкриття. "Це перше задокументоване свідчення існування пшениці м'якої", — сказав він. "Наші предки були мисливцями-збирачами, і вони ставали фермерами, що є великим зрушенням в історії людства. Тут ми можемо побачити докази цього".

Раніше генетичні дослідження припускали, що Triticum aestivum вперше з’явилася близько 8 000 років тому після схрещування пшениці, що легко обмолочується, та дикої козиної трави, відомої під науковою назвою Aegilops tauschii.

У ході дослідження вчені вивчили скам"янілі зерна пшениці, знайдені на неолітичних пам"ятках Гадачрілі-Гора та Шулаверіс-Гора Фото: David Lordkipanidze

Дослідники вважали, що цей процес, ймовірно, відбувся десь на Південному Кавказі та в південно-західному регіоні Каспію, включаючи території, що зараз належать Грузії, Вірменії та Азербайджану. Останнє дослідження надало прямі археологічні докази на підтримку цієї ідеї.

Зкам’янілі зерна, знайдені на грузинських пам’ятках, були ретельно досліджені разом з іншими рослинними рештками. Дослідники порівняли стародавні зерна з сучасними зразками та ідентифікували пшеницю хлібну, а також ячмінь та сочевицю. Дослідження показало, що сільськогосподарські громади в цьому регіоні вирощували кілька культур одночасно упродовж шостого тисячоліття до н. е.

Однією з проблем під час дослідження було відокремлення пшениці м'якої від пшениці твердої, оскільки зерна виглядають дуже схожими. Щоб вирішити цю проблему, дослідники вивчили сегменти рахісу — частини стебла пшениці, з’єднані з колосом. Ці структури допомогли команді точніше розрізнити два види пшениці.

Радіовуглецеве датування показало, що зерна датуються періодом між 5922 і 5832 роками до н. е. та між 5808 і 5747 роками до н. е. Ці результати зробили ці рештки найдавнішими відомими фізичними зразками хлібної пшениці серед усіх знайдених. Співавторка Нана Русішвілі з Грузинського національного музею зазначила, що це відкриття поставило регіон у ряд важливих центрів одомашнення пшениці.

Дослідники описали цей період як час експериментів у сільському господарстві та поступових змін. Селяни ще не до кінця розуміли принципи сівозміни, удобрення ґрунту чи системи дренажу. Оскільки родючість сільськогосподарських угідь з часом знижувалася, громади часто переселялися на нові території, а потім поверталися, коли ґрунт природним чином відновлювався.

Населення, що мешкало в Гадачрілі-Гора та Шулаверіс-Гора, належало до культури Шулавері-Шомутепе Фото: David Lordkipanidze

Стівен Батіук з Університету Торонто зазначив, що ці знахідки ставлять під сумнів старі уявлення про Кавказ. "Наше дослідження демонструє, що Кавказ є важливим регіоном, де вперше з’явилися ключові інновації для розвитку Близького Сходу, а отже, і нашого сучасного способу життя", — пояснив він у заяві.

Населення, що мешкало в Гадачрілі-Гора та Шулаверіс-Гора, належало до культури Шулавері-Шомутепе. Раніше археологи виявили на цих місцях круглі будинки з глиняної цегли, кам’яні знаряддя праці, кераміку та декоративні зображення винограду, людей і змій. Ці деталі дали чіткіше уявлення про життя на початку періоду землеробства.

Ці місця також пов’язані з іншою важливою харчовою традицією. Попередні дослідження виявили свідчення давнього виноробства приблизно того ж періоду. Лордкіпанідзе відзначив незвичайне поєднання цих двох продуктів, сказавши: "Це перше місце, де спостерігається таке поєднання пшениці та вина".

Пшениця м'яка залишається однією з основних продовольчих культур, що забезпечують населення сьогодні. Розуміння того, де і як вона вперше з’явилася, допомагає дослідникам пояснити зростання сільськогосподарських суспільств та розвиток постійних поселень.

Результати досліджень у Грузії показали, що Кавказ не просто перебував під впливом сусідніх регіонів, а й безпосередньо сприяв ранньому розвитку сільського господарства, яке згодом сформувало повсякденне життя у більшій частині світу.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Discovery, PNAS, Wikipedia.