50 см в длину и темно-фиолетового цвета: почему языки жирафов такие странные (фото)

Исследователи рассказали, почему у жирафов такие темно-фиолетовые языки и с чем это связано. К слову, это не единственные животные с необычным цветом языка.

Ярко окрашенные части тела довольно распространены в животном мире — яркие перья, удивительные лапы и необычный цвет глаз. Но что на счет языка? Исследователи заглянули в рот жирафа, чтобы понять почему их языки такого странного фиолетового цвета, пишет Фокус.

По словам ученых, сегодня в мире существует четыре международно признанных вида жирафов, обитающих в Африке:

масаи;

северный жираф;

сетчатый жираф;

южный жираф.

Большую часть времени эти животные проводят, поедая листья, побеги и цветы с высоких деревьев. Акации, мимозы и дикие абрикосы – их любимые растения. Фактически, эти животные могут проводить до 12 часов в день за едой.

В этом им помогают чрезвычайно длинные и ловкие языки длиной 45-50 сантиметров, которые позволяют животным срывать листья с веток, избегая шипов. Эти языки имеют темно-фиолетовый цвет, часто кажутся черными и покрыты утолщенными сосочками для защиты от шипов.

Ученые считают, что темный цвет помогает животным защитить языки от солнечных ожогов во время еды и обусловлен высокой плотностью пигмента меланина, или, точнее, эумеланина, в коже. Недостаток этого пигмента приводит к появлению альбиносов или лейцистов, которые часто выглядят либо совершенно белыми, либо с белыми пятнами на коже или шерсти.

Впрочем, эта теория является предметом многочисленных споров. Дело в том, что родственник жирафа, окапи, ведет похожий образ жизни, но обитает в густой растительности и тропических лесах Демократической Республики Конго. Языки этих животных также темно-фиолетовые, что предполагает, что за этой особенностью может скрываться нечто большее, чем считалось ранее. Хотя окапи часто кормятся в просветах между деревьями, что заставляет некоторых полагать, что у них такой же цвет языка, как у жирафов, по той же самой причине — для защиты кожи от вредных ультрафиолетовых лучей.

Однако на Земле есть и другие животные с фиолетовыми языками. Например, у белых медведей детеныши рождаются с розовыми языками, которые постепенно становятся темно-синими или фиолетовыми по мере взросления. К слову, кожа белых медведей под всей этой белой шерстью черная, что помогает поглощать тепло солнца, а также защищает от вредного ультрафиолетового излучения, как и у жирафов.

Языки белых медведей сильно различаются по окраске: обычно они сначала розовые, а затем чернеют Фото: Shutterstock

Также на планете существуют и другие виды с необычным цветом языка. Например, у синеязыкового сцинка из рода Tiliqua, который демонстрирует его, когда чувствует угрозу. Ученые не уверены, является ли синий язык сам по себе защитой от хищников или же он служит сигналом для других находящихся поблизости сцинков на больших расстояниях.

При написании использовались материалы IFLScience.