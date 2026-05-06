50 см завдовжки і темно-фіолетового кольору: чому язики жирафів такі дивні (фото)

Дослідники розповіли, чому у жирафів такі темно-фіолетові язики і з чим це пов'язано. До слова, це не єдині тварини з незвичайним кольором язика.

Яскраво забарвлені частини тіла доволі поширені у тваринному світі — яскраве пір'я, дивовижні лапи та незвичайний колір очей. Але що щодо язика? Дослідники заглянули до рота жирафа, щоб зрозуміти чому їхні язики такого дивного фіолетового кольору, пише Фокус.

За словами вчених, сьогодні у світі існує чотири міжнародно визнані види жирафів, що мешкають в Африці:

масаї;

північний жираф;

сітчастий жираф;

південний жираф.

Більшу частину часу ці тварини проводять, поїдаючи листя, пагони та квіти з високих дерев. Акації, мімози та дикі абрикоси — їхні улюблені рослини. Фактично, ці тварини можуть проводити до 12 годин на день за їжею.

У цьому їм допомагають надзвичайно довгі та спритні язики завдовжки 45-50 сантиметрів, які дозволяють тваринам зривати листя з гілок, уникаючи шипів. Ці язики мають темно-фіолетовий колір, часто здаються чорними і вкриті потовщеними сосочками для захисту від шипів.

Учені вважають, що темний колір допомагає тваринам захистити язики від сонячних опіків під час їжі та зумовлений високою щільністю пігменту меланіну, або, точніше, еумеланіну, у шкірі. Нестача цього пігменту призводить до появи альбіносів або лейцистів, які часто виглядають або абсолютно білими, або з білими плямами на шкірі або шерсті.

Утім, ця теорія є предметом численних суперечок. Річ у тім, що родич жирафа, окапі, веде схожий спосіб життя, але мешкає в густій рослинності та тропічних лісах Демократичної Республіки Конго. Язики цих тварин також темно-фіолетові, що припускає, що за цією особливістю може ховатися щось більше, ніж вважалося раніше. Хоча окапі часто годуються в просвітах між деревами, що змушує декого вважати, що у них такий самий колір язика, як у жирафів, з тієї ж самої причини — для захисту шкіри від шкідливих ультрафіолетових променів.

Однак на Землі є й інші тварини з фіолетовими язиками. Наприклад, у білих ведмедів дитинчата народжуються з рожевими язиками, які поступово стають темно-синіми або фіолетовими в міру дорослішання. До слова, шкіра білих ведмедів під усією цією білою шерстю чорна, що допомагає поглинати тепло сонця, а також захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, як і в жирафів.

Язики білих ведмедів сильно різняться за забарвленням: зазвичай вони спочатку рожеві, а потім чорніють Фото: Shutterstock

Також на планеті існують й інші види з незвичайним кольором язика. Наприклад, у синьоязикового сцинка з роду Tiliqua, який демонструє його, коли відчуває загрозу. Вчені не впевнені, чи є синій язик сам по собі захистом від хижаків, чи він служить сигналом для інших сцинків, які перебувають поблизу, на великих відстанях.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.