Как быстро стареет ваше тело: найден простой способ измерить скорость этого процесса

В новом исследовании ученые обнаружили простой фактор, позволяющий эффективно отслеживать, насколько быстро на самом стареет человеческое тело.

Старение часто воспринимается как цифра на бумаге, но наука показывает, что на самом деле это не так. Предыдущие исследования уже показали, что два человека могут родиться в один и тот же день, но стареют совершенно с разной скоростью, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, разница не всегда обусловлена какими-то драматическими событиями. На самом деле она может быть вызвана совершенно обычными вещами — движение, отдых или сон. Теперь, в новом исследовании команда из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса по-новому рассмотрело эту идею. Исследователи сосредоточились на понимании того, может ли суточный ритм человека показать, как быстро стареет тело человека.

Відео дня

Два человека могут быть одного возраста, но скорость старения их тела может не совпадать. Один может придерживаться регулярного режима сна, оставаться активным в течение дня и хорошо отдыхать ночью. В то же время другой — может спать нерегулярно, поздно ложиться спать и жить при определенной структуры. Со временем такие модели поведения могут изменить то, как функционирует наш организм — ученые полагают, что наши привычки могут оставлять след глубоко внутри организма, на клеточном уровне.

По словам ученых, хронологический возраст прост — отсчитывает годы с момента рождения; биологический — сложнее и отражает, насколько организм износился с течением времени. Этот износ происходит по целому ряду причин, в том числе:

уровень сахара в крови;

воспаление;

болезни;

образ жизни.

Биологический возраст, как правило, измеряют, используя маркеры в организме, которые меняются по мере старения. Сегодня ученые используют инструменты, называемые эпигенетическими часами — они отслеживают химические изменения в ДНК. Эти изменения не затрагивают гены, но показывают, как организм реагирует на жизнь с течением времени. Изучая эти закономерности, ученые могут оценить, как ведет себя организм, даже если это не соответствует фактическому возрасту человека.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, связаны ли суточные ритмы активности с биологическим возрастом. Команда изучила данные 207 пожилых людей со средним возрастом около 68 лет. Каждого участника попросили носить наручное устройство, отслеживающее движения в течение примерно недели. Кроме того, реципиентов попросили вести записи о своем сне дневном отдыхе. Ученые также проанализировали образцы крови, используя четыре различных эпигенетических часа.

Результаты указывали на существование трех ключевых закономерностей, связанных с замедлением биологического старения:

контраст — люди, которые оставались активными в течение дня и хорошо отдыхали ночью, демонстрировали более молодой биологический возраст;

непрерывность — люди, чьи суточные ритмы были плавными и менее прерывистыми, выглядели моложе на клеточном уровне;

последовательность — люди, которые придерживались схожего времени сна и активности каждый день, также демонстрировали признаки замедления старения.

Не все эпигенетические часы реагировали одинаково: два часа, называемые GrimAge и PhenoAge, показали более сильную связь с суточным ритмом. Отметим, что эти часы известны своей способностью прогнозировать риски для здоровья и продолжительность жизни.

По словам соавтора исследования, доктора Адама Спира, результаты указывают на то, что ритмы активности и отдыха могут быть полезными маркерами скорости физиологического старения у взрослых. Потребуются дополнительные исследования, однако команда считает, что эти ритмы, вероятно, могут стать потенциальными мишенями для вмешательств, направленных на замедление процесса старения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый, пробывший более 90 дней на дне океана, омолодился на 10 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что обратили старение вспять.

При написании использовались материалы JAMA Network Open, Earth.com.