Як швидко старіє ваше тіло: знайдено простий спосіб виміряти швидкість цього процесу

У новому дослідженні вчені виявили простий фактор, що дає змогу ефективно відстежувати, наскільки швидко насправді старіє людське тіло.

Старіння часто сприймається як цифра на папері, але наука показує, що насправді це не так. Попередні дослідження вже показали, що дві людини можуть народитися в один і той самий день, але старіють абсолютно з різною швидкістю, пише Фокус.

За словами вчених, різниця не завжди зумовлена якимись драматичними подіями. Насправді вона може бути спричинена абсолютно звичайними речами — рух, відпочинок або сон. Тепер, у новому дослідженні команда зі Школи громадської охорони здоров'я імені Блумберга при Університеті Джонса Гопкінса по-новому розглянула цю ідею. Дослідники зосередилися на розумінні того, чи може добовий ритм людини показати, як швидко старіє тіло людини.

Дві людини можуть бути одного віку, але швидкість старіння їхнього тіла може не збігатися. Один може дотримуватися регулярного режиму сну, залишатися активним протягом дня і добре відпочивати вночі. Водночас інший — може спати нерегулярно, пізно лягати спати та жити за певної структури. Згодом такі моделі поведінки можуть змінити те, як функціонує наш організм — вчені вважають, що наші звички можуть залишати слід глибоко всередині організму, на клітинному рівні.

За словами вчених, хронологічний вік простий — відраховує роки з моменту народження; біологічний — складніший і відображає, наскільки організм зносився з плином часу. Цей знос відбувається з цілої низки причин, зокрема:

рівень цукру в крові;

запалення;

хвороби;

спосіб життя.

Біологічний вік, як правило, вимірюють, використовуючи маркери в організмі, які змінюються в міру старіння. Сьогодні вчені використовують інструменти, звані епігенетичним годинником — вони відстежують хімічні зміни в ДНК. Ці зміни не зачіпають гени, але показують, як організм реагує на життя з плином часу. Вивчаючи ці закономірності, вчені можуть оцінити, як поводиться організм, навіть якщо це не відповідає фактичному віку людини.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, чи пов'язані добові ритми активності з біологічним віком. Команда вивчила дані 207 літніх людей із середнім віком близько 68 років. Кожного учасника попросили носити наручний пристрій, що відстежує рухи протягом приблизно тижня. Крім того, реципієнтів попросили вести записи про свій сон і денний відпочинок. Учені також проаналізували зразки крові, використовуючи чотири різні епігенетичні години.

Результати вказували на існування трьох ключових закономірностей, пов'язаних з уповільненням біологічного старіння:

контраст — люди, які залишалися активними протягом дня і добре відпочивали вночі, демонстрували молодший біологічний вік;

безперервність — люди, чиї добові ритми були плавними і менш переривчастими, виглядали молодшими на клітинному рівні;

послідовність — люди, які дотримувалися схожого часу сну й активності щодня, також демонстрували ознаки уповільнення старіння.

Не всі епігенетичні годинники реагували однаково: два годинники, звані GrimAge і PhenoAge, показали сильніший зв'язок із добовим ритмом. Зазначимо, що цей годинник відомий своєю здатністю прогнозувати ризики для здоров'я і тривалість життя.

За словами співавтора дослідження, доктора Адама Спіра, результати вказують на те, що ритми активності та відпочинку можуть бути корисними маркерами швидкості фізіологічного старіння у дорослих. Будуть потрібні додаткові дослідження, проте команда вважає, що ці ритми, ймовірно, можуть стати потенційними мішенями для втручань, спрямованих на уповільнення процесу старіння.

Під час написання використано матеріали JAMA Network Open, Earth.com.