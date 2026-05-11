Конец света как никогда близок: в "колыбели цивилизации" угасает река — это считают пророчеством

Исследования показывают, что самая длинная река в Западной Азии неумолимо пересыхает — некоторые считают, что это может положить начало событиям, связанным с библейским пророчеством о конце света.

Библия предупреждает: когда река, протекающая через "колыбель цивилизации", пересыхает, это может положить начало событиям, давно связанным с пророчествами о конце света. Ученые считают, что река может исчезнуть уже к 2040 году и это, якобы станет началом конца, пишет Фокус.

Река Ефрат — самая длинная река в Западной Азии и упоминается в Книге Откровения как река, которой суждено пересохнуть, чтобы освободить место для последней битвы, часто называемой битвой Армагеддона.

В то же время недавний доклад предупреждает, что река может исчезнуть уже к 2040 году из-за снижения уровня воды и засух, вызванных изменением климата. Спутниковые данные показывают, что бассейн Евфрата потерял около 142 кубических километра пресной воды с 2003 года, что примерно равно 13 миллионам олимпийских бассейнов, подчеркивая масштабы сокращения.

В Откровении говорится: "шестой ангел вылил свою чашу на великую реку Евфрат, и вода ее высохла, чтобы приготовить путь царям с Востока". Отметим, что этот стих описывает один из моментов в серии символических судов, известных как "семь чаш". В отрывке говорится, что ангел выливает чашу в реку Евфрат, из-за чего ее воды пересыхают. В древнем мире Евфрат был одной из крупнейших и важнейших рек, выступая в качестве естественного барьера, защищавшего западные регионы от вторжений.

В библейском тексте говорится, что события разворачиваются, чтобы "приготовить путь царям с Востока". Простыми словами, считается, что пересыхание Евфрата позволит могущественным правителям или армиям из восточных регионов свободно продвигаться. В буквальном смысле это облегчает армиям переправу и движение к месту конфликта.

Однако, некоторые эксперты утверждают, что в более широком контексте Откровения это событие является частью последовательности, ведущей к объединению сил для финальной конфронтации, часто ассоциируемой с битвой при Армагеддоне.

Хотя этот отрывок широко интерпретируется как символический, в реальном мире река сегодня сталкивается с буквальным упадком. По словам гидролога и профессора Калифорнийского университета в Ирвайне Джея Фамильетти, темпы оказались особенно удивительными после засухи 2007 года. В то же время спрос на пресную воду продолжает расти, а регион не координирует управление водными ресурсами из-за различных интерпретаций международного права.

По мере сокращения запасов пресной воды регион сталкивается с нарастающим кризисом общественного здравоохранения. Теперь, в отчете, опубликованном в Британском медицинском журнале (BMJ), говорится о распространении множества заболеваний в Ираке, поскольку люди испытывают трудности с доступом к чистой воде.

Исследователи отмечают, что река Евфрат также упоминается в Библии как некогда протекавшая через Эдемский сад. Книга Бытия описывает Эдем как рай, орошаемый одной рекой, которая разделялась на четыре: Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат. В то время как Тигр и Евфрат хорошо известны в современном Ираке, Пишон и Гихон долгое время были забыты историей, до настоящего времени.

При написании использовались материалы BMJ, Daily Mail.