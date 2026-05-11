Кінець світу як ніколи близький: у "колисці цивілізації" згасає річка — це вважають пророцтвом

Дослідження показують, що найдовша річка в Західній Азії невблаганно пересихає — дехто вважає, що це може покласти початок подіям, пов'язаним із біблійним пророцтвом про кінець світу.

Біблія попереджає: коли річка, що протікає через "колиску цивілізації", пересихає, це може покласти початок подіям, давно пов'язаним із пророцтвами про кінець світу. Вчені вважають, що річка може зникнути вже до 2040 року і це, нібито, стане початком кінця, пише Фокус.

Річка Єфрат — найдовша річка в Західній Азії, її згадують у Книзі Об'явлення як річку, якій судилося пересохнути, щоб звільнити місце для останньої битви, яку часто називають битвою Армагеддона.

Водночас нещодавня доповідь попереджає, що річка може зникнути вже до 2040 року через зниження рівня води і посухи, викликані зміною клімату. Супутникові дані показують, що басейн Євфрату втратив близько 142 кубічних кілометрів прісної води з 2003 року, що приблизно дорівнює 13 мільйонам олімпійських басейнів, підкреслюючи масштаби скорочення.

В Одкровенні говориться: "шостий ангел вилив свою чашу на велику річку Євфрат, і вода її висохла, щоб приготувати шлях царям зі Сходу". Зазначимо, що цей вірш описує один із моментів у серії символічних судів, відомих як "сім чаш". В уривку йдеться, що ангел виливає чашу в річку Євфрат, через що її води пересихають. У стародавньому світі Євфрат був однією з найбільших і найважливіших річок, слугуючи природним бар'єром, що захищав західні регіони від вторгнень.

У біблійному тексті йдеться, що події розгортаються, щоб "приготувати шлях царям зі Сходу". Простими словами, вважається, що пересихання Євфрату дасть змогу могутнім правителям або арміям зі східних регіонів вільно просуватися. У буквальному сенсі це полегшує арміям переправу і рух до місця конфлікту.

Однак, деякі експерти стверджують, що в ширшому контексті Об'явлення ця подія є частиною послідовності, яка веде до об'єднання сил для фінальної конфронтації, часто асоційованої з битвою під час Армагедону.

Хоча цей уривок широко інтерпретується як символічний, у реальному світі річка сьогодні стикається з буквальним занепадом. За словами гідролога і професора Каліфорнійського університету в Ірвайні Джея Фамільєтті, темпи виявилися особливо дивовижними після посухи 2007 року. Водночас попит на прісну воду продовжує зростати, а регіон не координує управління водними ресурсами через різні інтерпретації міжнародного права.

У міру скорочення запасів прісної води регіон стикається з наростаючою кризою громадської охорони здоров'я. Тепер, у звіті, опублікованому в Британському медичному журналі (BMJ), ідеться про поширення безлічі захворювань в Іраку, оскільки люди відчувають труднощі з доступом до чистої води.

Дослідники зазначають, що річка Євфрат також згадується в Біблії як така, що колись протікала через Едемський сад. Книга Буття описує Едем як рай, зрошуваний однією річкою, яка поділялася на чотири: Пішон, Гіхон, Тигр і Євфрат. У той час як Тигр і Євфрат добре відомі в сучасному Іраку, Пішон і Гіхон тривалий час були забуті історією, до теперішнього часу.

Під час написання використовували матеріали BMJ, Daily Mail.