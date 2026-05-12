Великая путаница: МРТ мертвого лосося предоставили доказательства жизни после смерти

Исследователи поместили мертвого лосося в аппарат МРТ и наблюдали за активностью его мозга — в этот момент произошло нечто странное. Ученые считали, что обнаружили доказательства жизни после смерти.

Несколько лет тому ученые провели любопытный эксперимент: ученые поместили мертвого лосося в аппарат МРТ и, казалось бы обнаружили доказательства жизни после смерти. Однако позже оказалось, что полученные результаты оказались вовсе не такими, какими казались на первый взгляд, пишет Фокус.

По сути, удивительное открытие стало наглядным примером того, что результаты, полученные даже с помощью самого современного высокотехнологичного оборудования, могут быть чрезвычайно обманчивыми, если их неправильно интерпретировать.

Исследования началось в 2005 году, когда Крейг Беннетт из Дармутского колледжа с коллегой изучали новые способы проведения и интерпретации МРТ-сканирования. Ученые решили получить изображения самых "странных объектов", которые только могли найти, но весьма любопытным образом.

По словам самого Беннетта, ранним субботним утром они купили в супермаркете лосося и началось самое любопытное. Результаты исследования были опубликованы лишь в 2009 году, когда Беннетт присоединился к Калифорнийскому университету в Санта-Барбаре. Ученые подробно описали, как помещали мертвого атлантического лосося (Salmo salar) в аппарат МРТ, показывая при этом эмоциональные фотографии человеческого поведения. Затем безжизненную рыбу просили определить, какие эмоции испытывал человек на фотографии. К удивлению авторов исследования, сканирование показало, что мозг мертвого лосося проявлял активность.

Исследователи не могли поверить своим глазам. Конечно, были и ложные срабатывания. Практически в любом объеме данных с 65 000 вокселей будут ложные срабатывания при нескорректированной статистике. Но ученых поразило место возникновения этих ложных срабатываний: группа из трех значимых вокселей располагалась прямо вдоль средней линии мозга лосося.

Впрочем, результаты оказались не такими, какими казались на первый взгляд. Исследователи и их мертвый лосось пытались показать важность ложноположительных результатов и необходимость проявлять особую осторожность при интерпретации данных фМРТ. Результаты продемонстрировали, что данные фМРТ нельзя просто принимать за чистую монету. Простыми словами, ученые показали, что перед тем, как делать какие-либо выводы, их необходимо подвергнуть тщательной статистической проверке.

Статистики и исследователи методов уже давно спорят о необходимости коррекции множественных сравнений. И теперь, в этом исследовании, ученые лишь на одном примере показали, почему нам необходимы эти строгие меры контроля проблемы ложноположительных результатов в МРТ.

К слову, в 2012 году работа ученых была отмечена на Игнобелевской премии — ежегодной церемонии награждения за абсурдные исследования, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься.

При написании использовались материалы IFLScience.