Велика плутанина: МРТ мертвого лосося надали докази життя після смерті

Дослідники помістили мертвого лосося в апарат МРТ і спостерігали за активністю його мозку — у цей момент сталося щось дивне. Учені вважали, що виявили докази життя після смерті.

Кілька років тому вчені провели цікавий експеримент: вчені помістили мертвого лосося в апарат МРТ і, здавалося б, виявили докази життя після смерті. Однак пізніше виявилося, що отримані результати виявилися зовсім не такими, якими здавалися на перший погляд, пише Фокус.

По суті, дивовижне відкриття стало наочним прикладом того, що результати, отримані навіть за допомогою найсучаснішого високотехнологічного обладнання, можуть бути надзвичайно оманливими, якщо їх неправильно інтерпретувати.

Дослідження почалося 2005 року, коли Крейг Беннетт із Дармутського коледжу з колегою вивчали нові способи проведення та інтерпретації МРТ-сканування. Вчені вирішили отримати зображення найбільш "дивних об'єктів", які тільки могли знайти, але вельми цікавим чином.

За словами самого Беннетта, раннім суботнім ранком вони купили в супермаркеті лосося і почалося найцікавіше. Результати дослідження були опубліковані лише 2009 року, коли Беннетт приєднався до Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі. Вчені детально описали, як поміщали мертвого атлантичного лосося (Salmo salar) в апарат МРТ, показуючи при цьому емоційні фотографії людської поведінки. Потім мляву рибу просили визначити, які емоції відчувала людина на фотографії. На подив авторів дослідження, сканування показало, що мозок мертвого лосося виявляв активність.

Дослідники не могли повірити своїм очам. Звичайно, були і помилкові спрацьовування. Практично в будь-якому обсязі даних із 65 000 вокселів будуть помилкові спрацьовування за нескоригованої статистики. Але вчених вразило місце виникнення цих помилкових спрацьовувань: група з трьох значущих вокселів розташовувалася прямо вздовж середньої лінії мозку лосося.

Утім, результати виявилися не такими, якими здавалися на перший погляд. Дослідники та їхній мертвий лосось намагалися показати важливість хибнопозитивних результатів і необхідність проявляти особливу обережність під час інтерпретації даних фМРТ. Результати продемонстрували, що дані фМРТ не можна просто приймати за чисту монету. Простими словами, вчені показали, що перед тим, як робити будь-які висновки, їх необхідно піддати ретельній статистичній перевірці.

Статистики і дослідники методів вже давно сперечаються про необхідність корекції множинних порівнянь. І тепер, у цьому дослідженні, вчені лише на одному прикладі показали, чому нам необхідні ці суворі заходи контролю проблеми хибнопозитивних результатів у МРТ.

До слова, у 2012 році робота вчених була відзначена на Ігнобелівській премії — щорічній церемонії нагородження за абсурдні дослідження, які спочатку змушують сміятися, а потім — замислитися.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.