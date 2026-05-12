Что гигиеничнее — душ или ванна: в давнем споре наконец поставлена точка

Исследователи наконец-то разрешили давний спор о том, что эффективнее — душ или ванна. Теперь мы знаем лучший способ по-настоящему очиститься.

Некоторые люди отдают предпочтение ванне, тогда как другие считают, что такой способ очиститься — не более чем "варка в супе из собственного сока". В результате люди разделились на две группы: одни отдают предпочтение ванне, а другие выбирают исключительно душ, пишет Фокус.

Теперь в новом исследовании клинический микробиолог из Университета Лестера, доктор Примроуз Фристоун наконец поставила точку в давнем споре, рассекретив лучший способ по-настоящему очистить тело.

Эксперт утверждает, что, когда мы принимаем ванну, вода не меняется, а потому мы просто перераспределяем бактерии, живущие на нашем теле. В то же время душ — постоянно меняющийся поток воды, который смывает потенциальные микробы.

Опрос, проведенный британскими исследователями, показал, что 59% людей предпочитают душ, так как после него чувствуют себя чище. Доктор Фристоун также отмечает, что душ очищает кожу эффективнее, чем ванна. Люди принимают душ, чтобы удалить с кожи грязь, пот, жир и микроорганизмы, вызывающие неприятный запах — в основном бактерии. Эта личная гигиена важна для поддержания общего здоровья и предотвращения кожных высыпаний и инфекций

Спор о том, что лучше очищает кожу — душ или ванна — ведутся давно. Однако дискуссия набрала оборотов после публикации на Reddit: некоторые пользователи заявили, что лежание в ванной является негигиеничным; другие напротив — отдают предпочтение именно ванне. Некоторые также отмечают, что ванны предназначены лишь для удовольствия, а для очищения лучше подходит душ. К слову, некоторые пользователи также заявили, что принимают душ перед ванной — это позволяет смыть грязь и пот.

По словам доктора Фристоун, хотя вода в ванне действительно перемещает бактерии по поверхности кожи, некоторое очищение все же происходит — например, вода удаляет пот. Кроме того, при вытирании полотенцем удаляется часть бактерий, которые уже распространились по телу. Однако в этом случае важно помнить о необходимости регулярно стирать полотенце, поскольку со временем бактерии на нем размножаются.

Эксперт также заявила, что душ после расслабляющей ванны на самом деле может решить дилемму — это поможет расслабиться и очистить кожу. Душ удаляет больше микробов и отмерших клеток кожи, чем ванна, поскольку вода течет непрерывным потоком и, следовательно, оказывает трение на кожу. Кроме того, душ может помочь проснуться, удалить пот и бактерии, которые человек подхватывает с простыней во время сна.

С другой стороны, принятие ванны может быть более полезным для здоровья, поскольку оно помогает расслабиться, облегчить боли, снять напряжение и улучшить кровообращение. Если гигиена после ванны вызывает беспокойство, то вы всегда можете принять душ.

Впрочем, какими чистыми мы не были бы после душа или ванны, предыдущие исследования показали, что распространенный предмет в ванной может распространять микробы и вызывать заболевания — коврик для ванной. Они впитывают воду каждый раз, когда вы выходите из душа, и если они остаются влажными, под ними быстро начинает расти плесень, особенно на ковриках с резиновой подложкой, которая задерживает воду.

При написании использовались материалы Reddit, Plumbworld, Daily Mmail.