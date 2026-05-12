Що гігієнічніше — душ чи ванна: у давній суперечці нарешті поставлено крапку

Дослідники нарешті вирішили давню суперечку про те, що ефективніше — душ чи ванна. Тепер ми знаємо найкращий спосіб по-справжньому очиститися.

Деякі люди віддають перевагу ванні, тоді як інші вважають, що такий спосіб очиститися — не більше ніж "варіння в супі з власного соку". У результаті люди розділилися на дві групи: одні віддають перевагу ванні, а інші вибирають виключно душ, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер у новому дослідженні клінічна мікробіологиня з Університету Лестера, докторка Прімроуз Фрістоун нарешті поставила крапку в давній суперечці, розсекретивши найкращий спосіб по-справжньому очистити тіло.

Експерт стверджує, що, коли ми приймаємо ванну, вода не змінюється, а тому ми просто перерозподіляємо бактерії, що живуть на нашому тілі. Водночас душ — постійно мінливий потік води, який змиває потенційні мікроби.

Відео дня

Опитування, проведене британськими дослідниками, показало, що 59% людей віддають перевагу душу, оскільки після нього почуваються чистішими. Докторка Фрістоун також зазначає, що душ очищає шкіру ефективніше, ніж ванна. Люди приймають душ, щоб видалити зі шкіри бруд, піт, жир і мікроорганізми, що спричиняють неприємний запах — переважно бактерії. Ця особиста гігієна важлива для підтримання загального здоров'я і запобігання шкірним висипанням та інфекціям.

Суперечки про те, що краще очищає шкіру — душ чи ванна — ведуться давно. Однак дискусія набрала обертів після публікації на Reddit: деякі користувачі заявили, що лежання у ванній є негігієнічним; інші навпаки — віддають перевагу саме ванні. Деякі також зазначають, що ванни призначені лише для задоволення, а для очищення краще підходить душ. До слова, деякі користувачі також заявили, що приймають душ перед ванною — це дає змогу змити бруд і піт.

За словами докторки Фрістоун, хоча вода у ванні справді переміщує бактерії поверхнею шкіри, деяке очищення все ж відбувається — наприклад, вода видаляє піт. Крім того, під час витирання рушником видаляється частина бактерій, які вже поширилися по тілу. Однак у цьому випадку важливо пам'ятати про необхідність регулярно прати рушник, оскільки з часом бактерії на ньому розмножуються.

Експертка також заявила, що душ після розслаблювальної ванни насправді може вирішити дилему — це допоможе розслабитися й очистити шкіру. Душ видаляє більше мікробів і відмерлих клітин шкіри, ніж ванна, оскільки вода тече безперервним потоком і, отже, чинить тертя на шкіру. Крім того, душ може допомогти прокинутися, видалити піт і бактерії, які людина підхоплює з простирадлом під час сну.

З іншого боку, прийняття ванни може бути більш корисним для здоров'я, оскільки воно допомагає розслабитися, полегшити біль, зняти напругу і поліпшити кровообіг. Якщо гігієна після ванни викликає занепокоєння, то ви завжди можете прийняти душ.

Утім, якими чистими ми не були б після душу або ванни, попередні дослідження показали, що найпоширеніший предмет у ванній може розповсюджувати мікроби та спричиняти захворювання — килимок для ванної. Вони вбирають воду щоразу, коли ви виходите з душу, і якщо вони залишаються вологими, під ними швидко починає рости пліснява, особливо на килимках із гумовою підкладкою, яка затримує воду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американські вчені довели, що тепла ванна на ніч зміцнює сон.

Раніше Фокус писав про те, що багато хто неправильно приймає пінну ванну: вчені кажуть, що вся справа в таймінгу.

Під час написання використовували матеріали Reddit, Plumbworld, Daily Mmail.