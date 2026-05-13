Каким был последний день динозавров: катастрофическое событие описали в деталях

Исследователи впервые в истории в деталях описали, каким было столкновение астероида с Землей — это самое детальное описание одного из самых катастрофических событий в истории нашей планеты.

За миллиард лет истории Земля претерпела множество изменений и катастрофических событий, но одним из самых драматических считается столкновение с астероидом около 66 миллионов лет назад, когда на планету обрушился астероид, уничтоживший большую часть жизни, в том числе и динозавров, пишет Фокус.

Известно, что около 66 миллионов лет назад космический камень шириной 10 км, называемый Чиксулуб, врезался в Мексику. Это столкновение уничтожило динозавров, вызвало глобальные разрушения и изменило ход истории. В результате столкновения образовалось огромное облако пыли и сажи, которое частично заслонило солнце и вызвало резкое падение температуры, а в последующие годы уничтожило более 50% всех видов животных и растений на планете. Но это разрушительное событие также проложило путь для процветания млекопитающих и для эволюции человека.

Теперь, в новом исследовании, профессор Майкл Бентон из Бристольского университета и профессор Моника Грейди из Открытого университета подробно описали, как развивалось одно из наиболее катастрофических событий в истории Земли. Ученые создали настолько детальное описание, что в нем учтены события, звуки и даже запахи крупного столкновения.

Но каково было бы пережить нечто подобное? В новом анализе ученые создали подробную хронологию, основанную на десятилетиях исследований, чтобы перенести нас в те времена.

За день до катастрофы

Считается, что за день до масштабной катастрофы в "эпицентре" было тепло, около 26°C, и влажно. Астероид, который в течение недели был виден только в ночном небе, теперь можно было заметить и днем. Он выглядел как звезда или планета, постепенно становящаяся ярче.

День Х

В этот день яркий свет сменился звуковым ударом, когда астероид обрушился на полуостров Юкатан на юго-востоке Мексики. Все, что находилось рядом с местом удара, было мгновенно сожжено.

Ученые утверждают, что астероид был настолько огромен, что почти наверняка упал значительно раньше, чем любое живое существо вблизи удара успело бы укрыться. По сути, даже если бы кто-то находился на расстоянии около 2000 км от эпицентра, он бы тоже погиб от теплового излучения и сверхзвуковых ветров.

5 минут после удара

В это время ветры стихли до уровня урагана 5-й категории, снося все в радиусе 1500 км от эпицентра удара. Температура атмосферы в регионе поднялась до 226,85°C, а воздух наполнился перегретым паром.

Далее последовали приливные волны, вызванные огромным количеством перемещенных горных пород и воды. Эти мегацунами высотой 100 метров сначала обрушились на берега того, что сейчас является Мексиканским заливом.

Любой, кто выжил в первые несколько секунд на расстоянии до 3000 км, скорее всего, погиб от перегрева, землетрясений, ураганов, пожаров, наводнений, вызванных цунами, или от удара расплавленной породы.

Спустя час

В этот момент ударные волны на суше и в море представляют лишь незначительные неудобства по сравнению с огнем, который все еще распространялся с неба. Далее пояс пыли охватил земной шар, а небо потемнело даже в таких отдаленных местах, как Новая Зеландия и Дания.

Спустя день

Огромные цунами направились на восток через Атлантику и на запад через Тихий океан, достигая высоты около 160 метров. Раскаленное небо спровоцировало лесные пожары по всему миру: в современной Европе и Азии небо продолжило наполняться пылью и сажей, а температура начала падать, поскольку солнечный свет блокируется.

Деревья и растения в целом, включая фитопланктон, замирают, как будто на зиму, потеряли способность к фотосинтезу. В то же время животные, зависящие от теплых условий, в конечном итоге затаились или погибли.

Спустя неделю

На планете становится все темнее, а глобальное падение температуры поверхности составляет не менее 5°C. Это означает, что большинство динозавров и других крупных летающих и плавающих рептилий, вероятно, погибли или замерзли в течение этой первой недели.

Похолодание и облачность также привели к дождю, но необычному, а кислотному. Растения и животные на суше и в мелководье погибли от этого разъедающего дождя, а гниющая растительность, удушающий дым и серные аэрозоли в совокупности заставили планету вонять.

Спустя год

Атмосфера Земли все еще была заполнена пылью, а солнце не светило уже год. В результате средняя температура на планете была на 15°C ниже, чем до удара. Повсюду были разбросаны гниющие скелеты динозавров и морских рептилий, а мелкие животные, такие как млекопитающие размером с крысу и насекомые, гнездятся в расщелинах. По словам ученых, на этот момент более 50% растений уже вымерли.

Спустя 10 миллионов лет

Земля все еще находилась во власти суровой зимы: внутренние озера и реки по всему миру покрыты льдом.

Впрочем, жизнь постепенно начинает восстанавливаться далеко от места падения, поскольку черепахи, мелкие крокодилы, ящерицы, змеи, некоторые наземные птицы и мелкие млекопитающие постепенно начали заселять территорию заново.

Спустя 66 миллионов лет

По оценкам, половина видов растений и животных, живших в конце мелового периода, исчезла. Но вымирание динозавров привело к успешному распространению и эволюции млекопитающих.

При написании использовались материалы The Conversation, Daily Mail.