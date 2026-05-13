Яким був останній день динозаврів: катастрофічну подію описали в деталях

Дослідники вперше в історії в деталях описали, яким було зіткнення астероїда із Землею — це найдетальніший опис однієї з найкатастрофічніших подій в історії нашої планети.

За мільярд років історії Земля зазнала безліч змін і катастрофічних подій, але однією з найдраматичніших вважається зіткнення з астероїдом близько 66 мільйонів років тому, коли на планету впав астероїд, який знищив більшу частину життя, зокрема й динозаврів, пише Фокус.

Відомо, що близько 66 мільйонів років тому космічний камінь завширшки 10 км, званий Чиксулуб, врізався в Мексику. Це зіткнення знищило динозаврів, спричинило глобальні руйнування і змінило хід історії. Унаслідок зіткнення утворилася величезна хмара пилу і сажі, яка частково затулила сонце і спричинила різке падіння температури, а в наступні роки знищила понад 50% усіх видів тварин і рослин на планеті. Але ця руйнівна подія також проклала шлях для процвітання ссавців і для еволюції людини.

Тепер, у новому дослідженні, професор Майкл Бентон із Брістольського університету та професорка Моніка Грейді з Відкритого університету детально описали, як розвивалася одна з найбільш катастрофічних подій в історії Землі. Вчені створили настільки детальний опис, що в ньому враховані події, звуки і навіть запахи великого зіткнення.

Але як було б пережити щось подібне? У новому аналізі вчені створили детальну хронологію, засновану на десятиліттях досліджень, щоб перенести нас у ті часи.

За день до катастрофи

Вважається, що за день до масштабної катастрофи в "епіцентрі" було тепло, близько 26°C, і волого. Астероїд, який протягом тижня було видно тільки в нічному небі, тепер можна було помітити і вдень. Він був схожий на зірку або планету, що поступово ставала яскравішою.

День Х

Цього дня яскраве світло змінилося звуковим ударом, коли астероїд обрушився на півострів Юкатан на південному сході Мексики. Усе, що знаходилося поруч із місцем удару, було миттєво спалено.

Учені стверджують, що астероїд був настільки величезний, що майже напевно впав значно раніше, ніж будь-яка жива істота поблизу удару встигла б сховатися. По суті, навіть якби хтось перебував на відстані близько 2000 км від епіцентру, він би теж загинув від теплового випромінювання і надзвукових вітрів.

5 хвилин після удару

У цей час вітри стихли до рівня урагану 5-ї категорії, зносячи все в радіусі 1500 км від епіцентру удару. Температура атмосфери в регіоні піднялася до 226,85°C, а повітря наповнилося перегрітою парою.

Далі пішли приливні хвилі, викликані величезною кількістю переміщених гірських порід і води. Ці мегацунамі заввишки 100 метрів спочатку обрушилися на береги того, що зараз є Мексиканською затокою.

Той, хто вижив у перші кілька секунд на відстані до 3000 км, найімовірніше, загинув від перегріву, землетрусів, ураганів, пожеж, повеней, спричинених цунамі, або від удару розплавленої породи.

Через годину

У цей момент ударні хвилі на суші та в морі становлять лише незначні незручності порівняно з вогнем, що все ще поширювався з неба. Далі пояс пилу охопив земну кулю, а небо потемніло навіть у таких віддалених місцях, як Нова Зеландія і Данія.

Через день

Величезні цунамі попрямували на схід через Атлантику і на захід через Тихий океан, досягаючи висоти близько 160 метрів. Розпечене небо спровокувало лісові пожежі в усьому світі: у сучасній Європі та Азії небо продовжило наповнюватися пилом і сажею, а температура почала падати, оскільки сонячне світло блокується.

Дерева і рослини загалом, включно з фітопланктоном, завмирають, наче на зиму, втратили здатність до фотосинтезу. Водночас тварини, які залежать від теплих умов, зрештою зачаїлися або загинули.

Через тиждень

На планеті стає дедалі темніше, а глобальне падіння температури поверхні становить щонайменше 5°C. Це означає, що більшість динозаврів та інших великих літаючих і плаваючих рептилій, ймовірно, загинули або замерзли протягом цього першого тижня.

Похолодання і хмарність також призвели до дощу, але незвичайного, а кислотного. Рослини і тварини на суші і в мілководді загинули від цього роз'їдаючого дощу, а гниюча рослинність, задушливий дим і сірчані аерозолі в сукупності змусили планету смердіти.

Через рік

Атмосфера Землі все ще була заповнена пилом, а сонце не світило вже рік. У результаті середня температура на планеті була на 15°C нижчою, ніж до удару. Всюди були розкидані гниючі скелети динозаврів і морських рептилій, а дрібні тварини, як-от ссавці розміром зі щура і комахи, гніздяться в ущелинах. За словами вчених, на цей момент понад 50% рослин уже вимерли.

Через 10 мільйонів років

Земля все ще перебувала під владою суворої зими: внутрішні озера і річки по всьому світу вкриті льодом.

Утім, життя поступово починає відновлюватися далеко від місця падіння, оскільки черепахи, дрібні крокодили, ящірки, змії, деякі наземні птахи та дрібні ссавці поступово почали заселяти територію заново.

Через 66 мільйонів років

За оцінками, половина видів рослин і тварин, що жили наприкінці крейдяного періоду, зникла. Але вимирання динозаврів призвело до успішного поширення та еволюції ссавців.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, Daily Mail.