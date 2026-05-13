Самый странный эксперимент человечества: зачем ученые спровоцировали 8000 землетрясений

Новый эксперимент может выглядеть, как катастрофа, но ученых это не остановило — они только что спровоцировали тысячи землетрясений глубоко под швейцарскими Альпами.

Спорный эксперимент был проведен исследователями из ETH Zurich и направлен на то, чтобы понять, что происходит на глубине, когда Земля движется: исследователи спровоцировали тысячи землетрясений в Альпах, пишет Фокус.

Для того чтобы вызвать землетрясения, команда закачала в землю 750 000 литров воды через две скважины в течение 50 часов. Несмотря на неожиданное отключение электроэнергии, эксперимент оказался успешным: в общей сложности было инициировано 8000 крошечных землетрясений.

Анализ показал, что некоторые сейсмические события произошли в целевой зоне разлома, но большее из количество все же было зарегистрировано на соседних геологических структурах, активированных закачкой жидкости. К счастью, подземные толчки были слишком слабыми, чтобы их можно было почувствовать или они могли бы причинить ущерб на поверхности.

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут понять естественные причины землетрясений и способы их предотвращения. По словам одного из ведущих исследователей проекта, профессора Доменико Джардини, если в будущем нам удастся вызывать землетрясения определенной силы, мы, вероятно, также узнаем, как их не вызывать.

Эксперимент FEAR–2 (Fault Activation and Earthquake Rupture) был проведен лабораторией BedrettoLab в конце прошлого месяца. По словам ученых, землетрясения являются одними из наиболее разрушительных стихийных бедствий, с которыми сталкивается человечество.

Десятилетиями ученые пытаются предсказывать землетрясения, ни один из современных методов не может с уверенностью и точностью предсказать, где и когда произойдет следующее катастрофическое событие. Ученые отмечают, что недостаточное понимание процесса возникновения землетрясений является серьезным препятствием для крупномасштабного использования глубинной геотермальной энергии в горячих, но низкопроницаемых резервуарах — почти неисчерпаемого источника энергии, который можно было бы использовать с очень небольшим экологическим следом для планеты.

В ходе эксперимента ученым пришлось построить туннель длинной 120 метров, начав его в 2,2 км от входа в главный туннель Бедретто — это позволило добраться до разлома. Далее они разместили плотную сеть датчиков на разломе и вокруг него, чтобы отслеживать все параметры, от температуры до сейсмической активности.

С 22 апреля команда начала закачивать воду в землю, чтобы попытаться вызвать землетрясения. В общей сложности за примерно 50 часов работы было закачано 750 000 литров воды. По словам профессора Джардини, решение о прекращении эксперта было принято, когда за пределами основной измерительной сети стало происходить все больше сейсмических событий, что ограничивало их научный анализ. К счастью, сейсмическая активность оказалась значительно ниже ожидаемого диапазона.

Результаты показывают, что колебания грунта за пределами туннеля были в 5000-6000 раз ниже расчетного значения ускорения грунта, установленного швейцарскими нормами. Эти значения примерно в 700 раз ниже уровня, связанного с ощутимыми землетрясениями, и примерно в 7000 раз ниже уровней, связанных с разрушительными землетрясениями.

Отметим, что перед началом эксперимента ученым также пришлось пройти строгую оценку безопасности и рисков. В целом, исследование показывает, что контролируемые землетрясения можно проводить безопасно.

При написании использовались материалы AFP, Daily Mail.