Найдивніший експеримент людства: навіщо вчені спровокували 8000 землетрусів

Новий експеримент може виглядати, як катастрофа, але вчених це не зупинило — вони щойно спровокували тисячі землетрусів глибоко під швейцарськими Альпами.

Спірний експеримент був проведений дослідниками з ETH Zurich і спрямований на те, щоб зрозуміти, що відбувається на глибині, коли Земля рухається: дослідники спровокували тисячі землетрусів в Альпах, пише Фокус.

Для того щоб викликати землетруси, команда закачала в землю 750 000 літрів води через дві свердловини протягом 50 годин. Незважаючи на несподіване відключення електроенергії, експеримент виявився успішним: загалом було ініційовано 8000 крихітних землетрусів.

Аналіз показав, що деякі сейсмічні події відбулися в цільовій зоні розлому, але більшу з кількість все ж було зареєстровано на сусідніх геологічних структурах, активованих закачуванням рідини. На щастя, підземні поштовхи були занадто слабкими, щоб їх можна було відчути або вони могли б завдати шкоди на поверхні.

Дослідники сподіваються, що отримані результати допоможуть зрозуміти природні причини землетрусів і способи їх запобігання. За словами одного з провідних дослідників проєкту, професора Доменіко Джардіні, якщо в майбутньому нам вдасться викликати землетруси певної сили, ми, ймовірно, також дізнаємося, як їх не викликати.

Експеримент FEAR-2 (Fault Activation and Earthquake Rupture) було проведено лабораторією BedrettoLab наприкінці минулого місяця. За словами вчених, землетруси є одними з найбільш руйнівних стихійних лих, з якими стикається людство.

Десятиліттями вчені намагаються передбачати землетруси, жоден із сучасних методів не може з упевненістю і точністю передбачити, де і коли відбудеться наступна катастрофічна подія. Вчені зазначають, що недостатнє розуміння процесу виникнення землетрусів є серйозною перешкодою для великомасштабного використання глибинної геотермальної енергії в гарячих, але низькопроникних резервуарах — майже невичерпного джерела енергії, яке можна було б використовувати з дуже невеликим екологічним слідом для планети.

Під час експерименту вченим довелося побудувати тунель завдовжки 120 метрів, розпочавши його за 2,2 км від входу в головний тунель Бедретто — це дало змогу дістатися до розлому. Далі вони розмістили щільну мережу датчиків на розломі і навколо нього, щоб відстежувати всі параметри, від температури до сейсмічної активності.

З 22 квітня команда почала закачувати воду в землю, щоб спробувати викликати землетруси. Загалом за приблизно 50 годин роботи було закачано 750 000 літрів води. За словами професора Джардіні, рішення про припинення експерта ухвалили, коли за межами основної вимірювальної мережі стало відбуватися дедалі більше сейсмічних подій, що обмежувало їхній науковий аналіз. На щастя, сейсмічна активність виявилася значно нижчою за очікуваний діапазон.

Результати показують, що коливання ґрунту за межами тунелю були в 5000-6000 разів нижчими від розрахункового значення прискорення ґрунту, встановленого швейцарськими нормами. Ці значення приблизно в 700 разів нижчі за рівень, пов'язаний з відчутними землетрусами, і приблизно в 7000 разів нижчі за рівні, пов'язані з руйнівними землетрусами.

Зазначимо, що перед початком експерименту вченим також довелося пройти сувору оцінку безпеки та ризиків. Загалом, дослідження показує, що контрольовані землетруси можна проводити безпечно.

Під час написання використовували матеріали AFP, Daily Mail.