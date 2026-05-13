Ритуал против колдовства и чек за пиво: древние таблички раскрыли секреты древней цивилизации (фото)

Ученые расшифровали большую коллекцию месопотамских глиняных табличек, обнаружив ритуалы против колдовства, королевские записи и даже древний чек на пиво. Эти таблички, некоторым из которых более 4000 лет, хранятся в Национальном музее Дании.

Тексты происходят из одних из древнейших цивилизаций на территории современных Ирака и Сирии. Написанные клинописью, одной из древнейших известных систем письма, таблички сохранили детали о религии, политике, торговле и повседневной жизни, пишет Фокус.

Среди самых впечатляющих находок был ритуал против колдовства, связанный с Ассирийской империей. Согласно переведенному тексту, экзорцист проводил ночную церемонию, призванную защитить ассирийского царя от врагов и сверхъестественных угроз. Во время обряда сжигали восковые и глиняные фигурки, а в течение ночи произносили заклинания.

Исследователи нашли переписку между региональными лидерами и ассирийскими царями, описи имущества, списки рабочих и экономические записи Фото: The Project Hidden Treasures

Несколько табличек происходят из сирийского города Хама, который был разрушен ассирийцами в 720 году до н. э. Эксперты считают, что эти записи когда-то, возможно, хранились в библиотеке храма. Документы показали, как медицина, религия и магические верования были тесно связаны в древнем месопотамском обществе. Люди того времени часто верили, что болезни или несчастья могут быть вызваны проклятиями или враждебными сверхъестественными силами.

Другие тексты были посвящены царям и историческим традициям. На одной табличке был перечень правителей, достигавший конца третьего тысячелетия до н. э., и содержал упоминание о Гильгамеше, знаменитом герое месопотамского эпоса.

Не все таблички касались ритуалов или мифологии. Многие из них содержали практическую информацию, связанную с администрацией и правительством. Исследователи нашли переписку между региональными лидерами и ассирийскими царями, описания имущества, списки рабочих и экономические записи. Эти тексты предоставили подробную картину того, как древние государства управляли рабочей силой, снабжением и коммуникацией тысячи лет назад.

Клинописная письменность заключалась во вдавливании тростникового стилуса во влажную глину для создания клиновидных символов Фото: IAA

Одна особенно интересная запись напоминает квитанцию за пиво, что свидетельствует о том, что даже обычные деловые операции тщательно документировались. Такие записи помогают историкам понять повседневные дела, которые редко упоминаются в больших исторических хрониках.

Сама клинописная письменность стала важным шагом в истории человечества. Разработанная примерно 5000 лет назад, она заключалась во вдавливании тростникового стилуса во влажную глину для создания клиновидных символов. Эта система стала незаменимой для администрации, торговли, литературы и права по всей Месопотамии.

Недавно переведенные таблички дают прямое представление о том, как древние люди понимали власть, страх, религию и повседневную жизнь. Каждый перевод добавляет еще одну часть к истории ранней цивилизации и помогает сохранить знания, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий.

При написании этого материала использованы источники: Daily Star.