Ритуал проти чаклунства та чек за пиво: стародавні таблички розкрили секрети древньої цивілізації (фото)

Вчені розшифрували велику колекцію месопотамських глиняних табличок, виявивши ритуали проти чаклунства, королівські записи і навіть стародавній чек на пиво. Ці таблички, деяким з яких понад 4000 років, зберігаються в Національному музеї Данії.

Тексти походять з одних із найдавніших цивілізацій на території сучасних Іраку та Сирії. Написані клинописом, однією з найдавніших відомих систем письма, таблички зберегли деталі про релігію, політику, торгівлю та повсякденне життя, пише Фокус.

Серед найвражаючих знахідок був ритуал проти чаклунства, пов’язаний з Ассирійською імперією. Згідно з перекладеним текстом, екзорцист проводив нічну церемонію, покликану захистити ассирійського царя від ворогів та надприродних загроз. Під час обряду спалювали воскові та глиняні фігурки, а упродовж ночі промовляли заклинання.

Дослідники знайшли листування між регіональними лідерами та ассирійськими царями, описи майна, списки робітників та економічні записи Фото: The Project Hidden Treasures

Кілька табличок походять із сирійського міста Хама, яке було зруйновано ассирійцями у 720 році до н. е. Експерти вважають, що ці записи колись, можливо, зберігалися в бібліотеці храму. Документи показали, як медицина, релігія та магічні вірування були тісно пов’язані в стародавньому месопотамському суспільстві. Люди того часу часто вірили, що хвороби чи нещастя можуть бути спричинені прокляттями або ворожими надприродними силами.

Інші тексти були присвячені царям та історичним традиціям. На одній табличці був перелік правителів, що сягав кінця третього тисячоліття до н. е., і містив згадку про Гільгамеша, знаменитого героя месопотамського епосу.

Не всі таблички стосувалися ритуалів чи міфології. Багато з них містили практичну інформацію, пов’язану з адміністрацією та урядом. Дослідники знайшли листування між регіональними лідерами та ассирійськими царями, описи майна, списки робітників та економічні записи. Ці тексти надали детальну картину того, як стародавні держави керували робочою силою, постачанням та комунікацією тисячі років тому.

Клинописна писемність полягала у вдавленні очеретяного стилуса у вологу глину для створення клиноподібних символів Фото: IAA

Один особливо цікавий запис нагадує квитанцію за пиво, що свідчить про те, що навіть звичайні ділові операції ретельно документувалися. Такі записи допомагають історикам зрозуміти повсякденні справи, які рідко згадуються у великих історичних хроніках.

Сама клинописна писемність стала важливим кроком в історії людства. Розроблена приблизно 5000 років тому, вона полягала у вдавленні очеретяного стилуса у вологу глину для створення клиноподібних символів. Ця система стала незамінною для адміністрації, торгівлі, літератури та права по всій Месопотамії.

Нещодавно перекладені таблички дають пряме уявлення про те, як стародавні люди розуміли владу, страх, релігію та повсякденне життя. Кожен переклад додає ще одну частину до історії ранньої цивілізації та допомагає зберегти знання, які залишалися прихованими упродовж тисячоліть.

