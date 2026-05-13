Земля "плещется" в куче мусора: что на самом деле вращается вокруг нашей планеты

Почти половина всех известных объектов, которые сегодня вращается вокруг Земли, технически классифицируется как космический мусор. Еще более тревожно то, что его истинное количество может быть в разы больше. Более того, обломки продолжают накапливаться быстрее, чем удаляются, пишет Фокус.

Последний тревожный отчет был опубликован компанией Accu, которая занимается производством инженерных компонентов, и основан на информации, собранной из сети космического наблюдения США и ее базы данных Space-Track.

По оценкам исследователей, сегодня вокруг Земли вращается минимум 12 550 отслеживаемых фрагментов орбитального мусора "без контроля или цели". Это около 47% от 33 269 известных объектов, включая почти 17 690 спутников. Поскольку речь идет о почти 2400 сброшенных корпусов ракет, а многие из этих спутников сейчас неактивны, общее количество мусора, вероятно, больше, чем показывают текущие цифры.

Страны стремятся создать долгосрочное присутствие человека в космосе и на Луне, но при этом необходимо учитывать множество мелких проблем. Отметим, что эти проблемы варьируются от размеров винтов и обломков краски до вышедших из строя спутников.

Данные указывают на то, что весь космический мусор вращается вокруг планеты на скорости примерно 28 000 км\ч, а это значит, что даже крошечное столкновение может сорвать всю миссию. Например, в 2016 году обломки размером не более нескольких тысячных долей миллиметра врезались в одно из четырехслойных стеклянных окон купола Международной космической станции, оставив после себя кратер шириной более 6 миллиметров.

Новый анализ также указывает на то, что на каждые 10 спутников, вращающихся вокруг Земли, приходится семь объектов космического мусора. Более того, данные указывают на то, что ответственности почти полностью лежит на трех источниках:

34% мусора — Китай;

31% мусора — США;

31% мусора — Россия.

Данные также указывают на то, что большинство брошенных объектов, вращающихся вокруг нашей планеты, движутся по уменьшающейся орбите из-за гравитации планеты и сгорают при входе в атмосферу. Но на это часто уходят годы, и, как отмечает Accu, это не всегда решает проблему. Такие материалы, как алюминий, медь и литий, могут испариться до того, как достигнут поверхности Земли, но их частицы остаются в верхних слоях атмосферы. Ученые отмечают, что ля понимания полного воздействия потребуются дополнительные исследования.

Увы, сегодня не существует крупных проектов по удалению космического мусора в разработке нет, однако растут инвестиции, направленные на поддержание или уменьшение общей проблемы. Увы, в конечном итоге, примерно 15 550 тонн космического мусора, который сейчас находится над головами всех, вряд ли куда-либо денется в ближайшее время.

При написании использовались материалы Accu, Popular Science.