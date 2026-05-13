Земля "хлюпається" у купі сміття: що насправді обертається навколо нашої планети

Дослідження показує, що майже половина всього, що обертається навколо нашої планети — це не що інше, як космічне сміття.

Майже половина всіх відомих об'єктів, які сьогодні обертаються навколо Землі, технічно класифікується як космічне сміття. Ще більш тривожно те, що його справжня кількість може бути в рази більшою. Ба більше, уламки продовжують накопичуватися швидше, ніж віддаляються, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останній тривожний звіт опублікувала компанія Accu, яка займається виробництвом інженерних компонентів, і він ґрунтується на інформації, зібраній із мережі космічного спостереження США та її бази даних Space-Track.

Відео дня

За оцінками дослідників, сьогодні навколо Землі обертається щонайменше 12 550 фрагментів орбітального сміття, що відстежуються, "без контролю або мети". Це близько 47% від 33 269 відомих об'єктів, включно з майже 17 690 супутників. Оскільки йдеться про майже 2400 скинутих корпусів ракет, а багато хто з цих супутників зараз неактивні, загальна кількість сміття, ймовірно, більша, ніж показують поточні цифри.

Країни прагнуть створити довгострокову присутність людини в космосі і на Місяці, але при цьому необхідно враховувати безліч дрібних проблем. Зазначимо, що ці проблеми варіюються від розмірів гвинтів і уламків фарби до супутників, що вийшли з ладу.

Дані вказують на те, що все космічне сміття обертається навколо планети на швидкості приблизно 28 000 км\год, а це означає, що навіть крихітне зіткнення може зірвати всю місію. Наприклад, у 2016 році уламки розміром не більше кількох тисячних часток міліметра врізалися в одне з чотиришарових скляних вікон купола Міжнародної космічної станції, залишивши по собі кратер завширшки понад 6 міліметрів.

Новий аналіз також вказує на те, що на кожні 10 супутників, що обертаються навколо Землі, припадає сім об'єктів космічного сміття. Ба більше, дані вказують на те, що відповідальність майже повністю лежить на трьох джерелах:

34% сміття — Китай;

31% сміття — США;

31% сміття — Росія.

Дані також вказують на те, що більшість кинутих об'єктів, що обертаються навколо нашої планети, рухаються орбітою, що зменшується, через гравітацію планети і згорають під час входу в атмосферу. Але на це часто йдуть роки, і, як зазначає Accu, це не завжди вирішує проблему. Такі матеріали, як алюміній, мідь і літій, можуть випаруватися до того, як досягнуть поверхні Землі, але їхні частинки залишаються у верхніх шарах атмосфери. Вчені зазначають, що для розуміння повного впливу потрібні додаткові дослідження.

На жаль, сьогодні не існує великих проєктів з видалення космічного сміття, яких у розробці немає, проте зростають інвестиції, спрямовані на підтримку або зменшення загальної проблеми. На жаль, зрештою, приблизно 15 550 тонн космічного сміття, яке зараз перебуває над головами всіх, навряд чи кудись подінеться найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вперше виміряли забруднення повітря після вибуху ракети SpaceX в атмосфері.

Раніше Фокус писав про те, що добувати цінні метали в космосі можуть мікроорганізми: що з'ясували вчені.

Під час написання використовували матеріали Accu, Popular Science.