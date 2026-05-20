Аппарат NASA обнаружил на Марсе новое явление: никто не ожидал его увидеть

Космический аппарат MAVEN наблюдал эффект Цвана-Вольфа в атмосфере Марса во время солнечной бури. Ученые считали, что такое явление не должно происходить на Красной планете.

Известно, что Марс сухая, холодная планета, не имеющая глобального магнитного поля, как Земля. С помощью архивных данных космического аппарата NASA MAVEN исследователи обнаружили в атмосфере Марса явление, которое ассоциируется только с мощными магнитными полями и это удивило ученых. Это явление называется эффект Цвана-Вольфа, и оно происходит в магнитосфере Земли, где заряженные частицы двигаются вдоль силовых линий магнитного поля. Ранее считалось, что такое поведение плазмы на Марсе невозможно, ведь у планеты нет глобального магнитного поля. Это открытие меняет представление о Красной планете и о том, как космическая погода влияет на миры без сильных магнитных полей.

Ученые изучили архивные данные космического аппарата MAVEN, который исследует атмосферу Марса и ее взаимодействие с Солнцем и солнечным ветром. Это поток заряженных частиц, который постоянно выбрасывает Солнце, и он формирует космическую погоду.

Согласно исследованию, в декабре 2023 года MAVEN наблюдал за мощной солнечной бурей, которая обрушилась на Марс. Анализ данных показал странную закономерность, которая наблюдалась в атмосфере Марса. В частности, они заметили необычные колебания в измерениях магнитного поля, которое сильно отличается от магнитного поля Земли, и они происходили в ионосфере Красной планеты, верхней части атмосферы. Ученые связали эти закономерности с эффектом Цвана-Вольфа. Ионосфера содержит электрически заряженные частицы, плазму, которые резко реагируют на солнечные бури.

Эффектом Цвана-Вольфа традиционно ассоциируется с магнитосферой Земли и возникает, когда заряженные частицы сжимают и двигаются вдоль линий магнитного поля, помогая отклонять солнечный ветер. Марс, не имеющий глобального магнитного поля, взаимодействует с солнечным ветром иначе, чем Земля. Наблюдения MAVEN показали, что плазма внутри атмосферы Марса ведет себя как плазма вблизи границы магнитосферы Земли.

По словам ученых, такое явление никогда не наблюдалось в атмосфере Марса, и никто не ожидал, что оно вообще может происходить на Красной планете. Это открытие показывает, что Солнце и космическая погода могут изменять динамику атмосферы Марса ранее неизвестным способом.

Этот открытие поможет лучше понять, как космическая погода влияет на такие планеты, как Марс, и другие миры без глобального магнитного поля. Также эти данные полезны для планирования будущих роботизированных и пилотируемых миссий на Красную планету, ведь они показывают, что на Марсе есть новые физические особенности, которые стоит учитывать.

Что касается аппарата MAVEN, что с декабря 2025 года NASA не может установить с ним связь. Ученые надеются, что он не вышел из строя и продолжит свою работу по исследованию Марса, начатую в 2013 году.

При написании материала использованы источники: Nature, Gizmodo.