Европа представила многоразовый космический самолет: что он может делать на орбите (фото)

VORTEX-S сможет выполнять как пилотируемые, так и грузовые миссии к космическим станциям, а также осуществлять автономные орбитальные полеты. Его миссии будут включать космическое наблюдение и патрулирование.

Французская компания Dassault Aviation и немецкая компания OHB объявили о партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА) для разработки многоцелевого многоразового орбитального космического самолета под названием VORTEX-S. Французы выступают в качестве главного разработчика, а немцы будут создавать служебный модуль VORTEX-S.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический самолет VORTEX-S будет запускаться с помощью ракеты-носителя. Планируется, что он не будет заключен в обтекатель ракеты, а прикреплен к ней с внешней стороны. Приземляться VORTEX-S сможет как обычный самолет на взлетно-посадочную полосу.

Відео дня

По словам разработчиков, новый космический самолет будет многоразовым и сможет выполнять как пилотируемые, так и грузовые миссии на космические станции. Также он сможет выполнять автономные орбитальные полеты. Его основная цель – обеспечить будущее космической отрасли Европы, учитывая, что Международная космическая станция (МКС) будет выведена из эксплуатации в 2030 году.

Новый космический самолет будет многоразовым и сможет выполнять как пилотируемые, так и грузовые миссии Фото: interestingengineering.com

Dassault Aviation и OHB планируют создать готовую версию космического самолета в максимально сжатые сроки. Первый суборбитальный полет демонстрационной версии запланирован на 2028 год. Ожидается, что полностью готовая к использованию версия сможет выполнить орбитальный полет в начале 2030-х годов.

Демонстрационная версия VORTEX-S будет иметь длину 4 метра, грузоподъемность 2 тонны и место для полезной нагрузки объемом 8 кубических метров. Космический самолет сможет развивать гиперзвуковую скорость, то есть как минимум в 5 раз превышающую скорость звука.

Космический самолет обладает возможностью сближения и стыковки с космическими станциями и может осуществлять мягкий вход в атмосферу, что делает его идеальным для возвращения хрупких полезных нагрузок из космоса. Также VORTEX-S предназначен для перевозки астронавтов на орбиту и обратно. Также этот самолет сможет выполнять автономные исследовательские миссии, кружась вокруг Земли на низкой околоземной орбите без экипажа.

У США есть действующий космический самолет X-37B Фото: Boeing

На борту космического самолета планируется проводить эксперименты по орбитальному производству новых сплавов, композитных материалов, а также исследования и производство в области космической медицины.

Планируется, что VORTEX-S также поможет обслуживать и заправлять топливом спутники на орбите, помогать им спускаться в атмосферу после окончания срока службы, а также его миссии будут включать космическое наблюдение и патрулирование.

Сейчас только США и Китай имеют действующие космические самолеты, которые летают на орбите без экипажа: X-37B и "Шэньлун" соответственно. На конец 2026 года запланирован первый запуск космического самолета Dream Chaser американской компании Sierra Space.

Другие новости науки

Первый многоразовый космический корабль Европы Space Rider готовится к запуску.

Китай отправил на орбиту таинственный космический самолет.

На орбиту отправился космический самолет X-37B и это уже его восьмая секретная миссия.

Спутники Starlink меняют атмосферу нашей планеты: никто не знает, к чему это приведет.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.