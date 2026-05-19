Европа представила многоразовый космический самолет: что он может делать на орбите (фото)
VORTEX-S сможет выполнять как пилотируемые, так и грузовые миссии к космическим станциям, а также осуществлять автономные орбитальные полеты. Его миссии будут включать космическое наблюдение и патрулирование.
Французская компания Dassault Aviation и немецкая компания OHB объявили о партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА) для разработки многоцелевого многоразового орбитального космического самолета под названием VORTEX-S. Французы выступают в качестве главного разработчика, а немцы будут создавать служебный модуль VORTEX-S.
Космический самолет VORTEX-S будет запускаться с помощью ракеты-носителя. Планируется, что он не будет заключен в обтекатель ракеты, а прикреплен к ней с внешней стороны. Приземляться VORTEX-S сможет как обычный самолет на взлетно-посадочную полосу.
По словам разработчиков, новый космический самолет будет многоразовым и сможет выполнять как пилотируемые, так и грузовые миссии на космические станции. Также он сможет выполнять автономные орбитальные полеты. Его основная цель – обеспечить будущее космической отрасли Европы, учитывая, что Международная космическая станция (МКС) будет выведена из эксплуатации в 2030 году.
Dassault Aviation и OHB планируют создать готовую версию космического самолета в максимально сжатые сроки. Первый суборбитальный полет демонстрационной версии запланирован на 2028 год. Ожидается, что полностью готовая к использованию версия сможет выполнить орбитальный полет в начале 2030-х годов.
Демонстрационная версия VORTEX-S будет иметь длину 4 метра, грузоподъемность 2 тонны и место для полезной нагрузки объемом 8 кубических метров. Космический самолет сможет развивать гиперзвуковую скорость, то есть как минимум в 5 раз превышающую скорость звука.
Космический самолет обладает возможностью сближения и стыковки с космическими станциями и может осуществлять мягкий вход в атмосферу, что делает его идеальным для возвращения хрупких полезных нагрузок из космоса. Также VORTEX-S предназначен для перевозки астронавтов на орбиту и обратно. Также этот самолет сможет выполнять автономные исследовательские миссии, кружась вокруг Земли на низкой околоземной орбите без экипажа.
На борту космического самолета планируется проводить эксперименты по орбитальному производству новых сплавов, композитных материалов, а также исследования и производство в области космической медицины.
Планируется, что VORTEX-S также поможет обслуживать и заправлять топливом спутники на орбите, помогать им спускаться в атмосферу после окончания срока службы, а также его миссии будут включать космическое наблюдение и патрулирование.
Сейчас только США и Китай имеют действующие космические самолеты, которые летают на орбите без экипажа: X-37B и "Шэньлун" соответственно. На конец 2026 года запланирован первый запуск космического самолета Dream Chaser американской компании Sierra Space.
При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.