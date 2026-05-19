Європа представила багаторазовий космічний літак: що він може робити на орбіті (фото)

Європа представила багаторазовий космічний літак VORTEX-S | Фото: interestingengineering.com

VORTEX-S зможе виконувати як пілотовані, так і вантажні місії до космічних станцій, а також здійснювати автономні орбітальні польоти. Його місії включатимуть космічне спостереження і патрулювання.

Французька компанія Dassault Aviation і німецька компанія OHB оголосили про партнерство з Європейським космічним агентством (ЄКА) для розробки багатоцільового багаторазового орбітального космічного літака під назвою VORTEX-S. Французи виступають головним розробником, а німці створюватимуть службовий модуль VORTEX-S.

Космічний літак VORTEX-S буде запускатися за допомогою ракети-носія. Планується, що він не буде укладений в обтічник ракети, а прикріплений до неї із зовнішнього боку. Приземлятися VORTEX-S зможе як звичайний літак на злітно-посадкову смугу.

За словами розробників, новий космічний літак буде багаторазовим і зможе виконувати як пілотовані, так і вантажні місії на космічні станції. Також він зможе виконувати автономні орбітальні польоти. Його основна мета — забезпечити майбутнє космічної галузі Європи, з огляду на те, що Міжнародна космічна станція (МКС) буде виведена з експлуатації у 2030 році.

Dassault Aviation і OHB планують створити готову версію космічного літака в максимально стислі терміни. Перший суборбітальний політ демонстраційної версії заплановано на 2028 рік. Очікується, що повністю готова до використання версія зможе виконати орбітальний політ на початку 2030-х років.

Демонстраційна версія VORTEX-S матиме довжину 4 метри, вантажопідйомність 2 тонни і місце для корисного навантаження об'ємом 8 кубічних метрів. Космічний літак зможе розвивати гіперзвукову швидкість, тобто таку, що як мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку.

Космічний літак має можливість зближення і стикування з космічними станціями і може здійснювати м'який вхід в атмосферу, що робить його ідеальним для повернення крихких корисних навантажень з космосу. Також VORTEX-S призначений для перевезення астронавтів на орбіту і назад. Також цей літак зможе виконувати автономні дослідницькі місії, кружляючи навколо Землі на низькій навколоземній орбіті без екіпажу.

На борту космічного літака планують проводити експерименти з орбітального виробництва нових сплавів, композитних матеріалів, а також дослідження і виробництво в галузі космічної медицини.

Планується, що VORTEX-S також допоможе обслуговувати і заправляти паливом супутники на орбіті, допомагати їм спускатися в атмосферу після закінчення терміну служби, а також його місії включатимуть космічне спостереження і патрулювання.

Наразі лише США та Китай мають чинні космічні літаки, які літають на орбіті без екіпажу: X-37B та "Шеньлун" відповідно. На кінець 2026 року заплановано перший запуск космічного літака Dream Chaser американської компанії Sierra Space.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.