Апарат NASA виявив на Марсі нове явище: ніхто не очікував його побачити

Космічний апарат MAVEN спостерігав ефект Цвана-Вольфа в атмосфері Марса під час сонячної бурі. Учені вважали, що таке явище не повинно відбуватися на Червоній планеті.

Відомо, що Марс суха, холодна планета, яка не має глобального магнітного поля, як Земля. За допомогою архівних даних космічного апарату NASA MAVEN дослідники виявили в атмосфері Марса явище, що асоціюється лише з потужними магнітними полями і це здивувало науковців. Це явище називається ефект Цвана-Вольфа, і воно відбувається в магнітосфері Землі, де заряджені частинки рухаються вздовж силових ліній магнітного поля. Раніше вважалося, що така поведінка плазми на Марсі неможлива, адже планета не має глобального магнітного поля. Це відкриття змінює уявлення про Червону планету і про те, як космічна погода впливає на світи без сильних магнітних полів.

Учені вивчили архівні дані космічного апарату MAVEN, який досліджує атмосферу Марса та її взаємодію із Сонцем і сонячним вітром. Це потік заряджених частинок, який постійно викидає Сонце, і він формує космічну погоду.

Згідно з дослідженням, у грудні 2023 року MAVEN спостерігав за потужною сонячною бурею, яка обрушилася на Марс. Аналіз даних показав дивну закономірність, яка спостерігалася в атмосфері Марса. Зокрема, вони помітили незвичайні коливання у вимірах магнітного поля, яке сильно відрізняється від магнітного поля Землі, і вони відбувалися в іоносфері Червоної планети, верхній частині атмосфери. Учені пов'язали ці закономірності з ефектом Цвана-Вольфа. Іоносфера містить електрично заряджені частинки, плазму, які різко реагують на сонячні бурі.

Ефект Цвана-Вольфа на Марсі. Ілюстрація Фото: solar-system

Ефектом Цвана-Вольфа традиційно асоціюється з магнітосферою Землі і виникає, коли заряджені частинки стискають і рухаються вздовж ліній магнітного поля, допомагаючи відхиляти сонячний вітер. Марс, який не має глобального магнітного поля, взаємодіє з сонячним вітром інакше, ніж Земля. Спостереження MAVEN показали, що плазма всередині атмосфери Марса поводиться як плазма поблизу кордону магнітосфери Землі.

За словами вчених, таке явище ніколи не спостерігалося в атмосфері Марса, і ніхто не очікував, що воно взагалі може відбуватися на Червоній планеті. Це відкриття показує, що Сонце і космічна погода можуть змінювати динаміку атмосфери Марса раніше невідомим способом.

Це відкриття допоможе краще зрозуміти, як космічна погода впливає на такі планети, як Марс, та інші світи без глобального магнітного поля. Також ці дані корисні для планування майбутніх роботизованих і пілотованих місій на Червону планету, адже вони показують, що на Марсі є нові фізичні особливості, які варто враховувати.

Що стосується апарату MAVEN, то з грудня 2025 року NASA не може встановити з ним зв'язок. Науковці сподіваються, що він не вийшов з ладу і продовжить свою роботу з дослідження Марса, розпочату 2013 року.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature, Gizmodo.