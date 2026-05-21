Новый марсоход будет плавать по Марсу, где не было воды уже 4,5 млрд лет (видео)

Исследователи давно используют биомимикрию для решения инженерных проблем. В этот раз инженеры создали “плавающий” вездеход для передвижения по поверхности других планет, в частности Марса.

Немецкие исследователи использовали систему передвижения необычного животного, чтобы создать колеса для марсохода. Речь идет о песчаном сцинке – это вид ящериц, известный своей способностью передвигаться по песку, как будто плавая.

Группа исследователей из Вюрцбургского университета работает над колесами для марсоходов, которые имитируют способность песчаного сцинка плавать по песку. Профессор Марко Шмидт возглавляет группу в Университете имени Юлиуса Максимилиана в Вюрцбурге. Это часть инициативы VaMEx Немецкого аэрокосмического центра.

"Традиционные конструкции колес часто оптимизированы для движения на низких скоростях и склонны к проскальзыванию, застреванию на мягком грунте", — говорит член команды инженеров Аменосис Лопес.

Поскольку новые колеса фактически не катятся, они не испытывают таких трудностей и превосходят типичные конструкции колес в ходе испытаний.

"Колеса имитируют характерное взаимодействие животного с землей, генерируя как продольные, так и поперечные силы. Марсоход оставляет синусоидальные следы на песке — это подтверждает, что желаемый механизм плавания был достигнут", — подчеркивает Лопес.

Первый экспериментальный образец таких колес был тяжелее и часто увязал в песке. Но новая конструкция преодолевает эти проблемы, будучи одновременно легче и шире.

Однако марсоходам приходится сталкиваться не только с песком. Существует также каменистая местность, галечная местность и смешанный рельеф. Команда все еще работает над этой задачей.

"Дальнейшее усовершенствование поверхности колеса, вероятно, еще больше улучшит характеристики на смешанном рельефе", — пояснили исследователи.

Марсоход "Розалинд Франклин" — следующая миссия ЕКА на Марс, запуск которой запланирован на 2028 год. Но поскольку конструкция этого марсохода уже окончательно утверждена, он не будет использовать колеса для передвижения по песку.

При написании этого материала использованы материалы German Aerospace Centre, Universe Today.