Новий марсохід плаватиме Марсом, де не було води вже 4,5 млрд років (відео)

Дослідники давно використовують біомімікрію для вирішення інженерних проблем. Цього разу інженери створили "плаваючий" всюдихід для пересування поверхнею інших планет, зокрема на Марсі.

Німецькі дослідники використали систему пересування незвичайної тварини, щоб створити колеса для марсохода. Йдеться про піщаного сцинк — це вид ящірок, відомий своєю здатністю пересуватися по піску, ніби плаваючи.

Група дослідників із Вюрцбурзького університету працює над колесами для марсоходів, які імітують здатність піщаного сцинка плавати по піску. Професор Марко Шмідт очолює групу в Університеті імені Юліуса Максиміліана у Вюрцбурзі. Це частина ініціативи VaMEx Німецького аерокосмічного центру.

"Традиційні конструкції коліс часто оптимізовані для руху на низьких швидкостях і схильні до прослизання, застрявання на м'якому ґрунті", — каже член команди інженерів Аменосіс Лопес.

Оскільки нові колеса фактично не котяться, вони не зазнають таких труднощів і перевершують типові конструкції коліс під час випробувань.

"Колеса імітують характерну взаємодію тварини із землею, генеруючи як поздовжні, так і поперечні сили. Марсохід залишає синусоїдальні сліди на піску — це підтверджує, що бажаний механізм плавання був досягнутий", — підкреслює Лопес.

Перший експериментальний зразок таких коліс був важчим і часто грузнув у піску. Але нова конструкція долає ці проблеми, будучи одночасно легшою і ширшою.

Однак марсоходам доводиться стикатися не тільки з піском. Існує також кам'яниста місцевість, галькова місцевість і змішаний рельєф. Команда все ще працює над цим завданням.

"Подальше вдосконалення поверхні колеса, ймовірно, ще більше поліпшить характеристики на змішаному рельєфі", — пояснили дослідники.

Марсохід "Розалінд Франклін" — наступна місія ЄКА на Марс, запуск якої заплановано на 2028 рік. Але оскільки конструкція цього марсохода вже остаточно затверджена, він не використовуватиме колеса для пересування по піску.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали German Aerospace Centre, Universe Today.