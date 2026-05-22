Самая известная история из Библии может подтвердиться: странные окаменелости находят по всему миру

На территории США, как и по всему миру, ученые находят окаменелости деревьев, которые стоят вертикально в массивных слоях горных пород. Некоторые считают, что это прямое доказательство того, что на Земле действительно произошел библейский Великий потоп.

Геологи называют такие деревья полистратными окаменелостями, некоторые из них образовались с разницей в миллионы лет. Яркие примеры таких окаменелостей находили в Йеллоустонском национальном парке, Национальном парке Теодора Рузвельта, восточных угольных месторождениях Теннесси и так далее.

"Мертвое дерево не стоит вертикально миллионы лет, ожидая, пока вокруг него медленно накапливаются осадки. Оно гниет. Оно рушится. Похоже, эти деревья были быстро погребены под массивными потоками осадочных пород, прежде чем успели разложиться", — написали члены группы Noah's Ark Scans, которая занимается поиском доказательств существования ковчега Ноя.

Сторонники библейской теории потопа считают, что широкое распространение этих вертикально стоящих окаменелых деревьев может указывать на внезапное катастрофическое событие, способное быстро закопать целые леса под огромными потоками осадочных пород, подобно потопу, описанному в Книге Бытия.

Вертикально окаменевшее дерево внутри горной породы Фото: Ian Juby

Согласно Библии, Бог повелел Ною построить ковчег, прежде чем обрушил потоп, который покрыл Землю, уничтожив почти всю жизнь. Легенда гласит, что в живых остались только Ной со своей семьей и животные, которые находились на борту ковчега.

Однако ведущие геологи и палеонтологи не считают политрастные окаменелости свидетельством всемирного потопа или доказательством библейского повествования в Книге Бытия.

Ученые утверждают, что окаменелости могут образовываться в результате быстрых локальных событий, которые повторяются на протяжении длительных геологических периодов времени. Это могут быть извержения вулканов, речные наводнения, оползни и перемещение осадочных пород в болотистых условиях.

Многие исследователи указывают на извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году как на современный пример того, как деревья могут быть быстро захоронены в вертикальном положении в осадочных породах во время катастрофических природных явлений, без необходимости всемирного потопа.

Однако даже некоторые ведущие геологи признали, что полистратные окаменелости указывают на периоды чрезвычайно быстрого осадконакопления.

Дерек Эйджер, почетный профессор геологии Университетского колледжа Суонси в середине-конце XX века, утверждал, что вертикально стоящие окаменелые деревья не могли оставаться стоять в течение огромных промежутков времени.

В своих работах Эйджер отмечал, что если бы осадочный материал накапливался с постоянной, постепенной скоростью, то для захоронения дерева высотой 10 метров потребовалось бы примерно 328 000 лет, что он назвал "нелепой" идеей, поскольку дерево сгнило бы задолго до завершения захоронения.

Вместо этого Эйджер пришел к выводу, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что осадконакопление "временами действительно было очень быстрым", даже если окружающие слои горных пород визуально кажутся однородными и непрерывными.

Хотя Эйджер не поддерживал библейский креационизм, сторонники Великого потопа часто приводят его комментарии в качестве доказательства своих теорий.

При написании этого материала использованы материалы Noah's Ark Scans, Daily Mail.