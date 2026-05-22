Найвідоміша історія з Біблії може підтвердитися: дивні скам'янілості знаходять по всьому світу

На території США, як і в усьому світі, вчені знаходять скам'янілості дерев, які стоять вертикально в масивних шарах гірських порід. Дехто вважає, що це прямий доказ того, що на Землі дійсно стався біблійний Великий потоп.

Геологи називають такі дерева полістратними скам'янілостями, деякі з них утворилися з різницею в мільйони років. Яскраві приклади таких скам'янілостей знаходили в Єллоустонському національному парку, Національному парку Теодора Рузвельта, східних вугільних родовищах Теннессі тощо.

"Мертве дерево не стоїть вертикально мільйони років, чекаючи, поки навколо нього повільно накопичуються опади. Воно гниє. Воно руйнується. Схоже, ці дерева були швидко поховані під масивними потоками осадових порід, перш ніж встигли розкластися", — написали члени групи Noah's Ark Scans, яка займається пошуком доказів існування ковчега Ноя.

Прихильники біблійної теорії потопу вважають, що широке поширення цих скам'янілих дерев, які стоять вертикально, може вказувати на раптову катастрофічну подію, здатну швидко закопати цілі ліси під величезними потоками осадових порід, подібно до потопу, описаного в Книзі Буття.

Вертикально скам'яніле дерево всередині гірської породи Фото: Ian Juby

Згідно з Біблією, Бог наказав Ною побудувати ковчег, перш ніж обрушив потоп, який покрив Землю, знищивши майже все життя. Легенда свідчить, що в живих залишилися тільки Ной зі своєю сім'єю і тварини, які перебували на борту ковчега.

Однак провідні геологи і палеонтологи не вважають політрастні скам'янілості свідченням всесвітнього потопу або доказом біблійного оповідання в Книзі Буття.

Вчені стверджують, що скам'янілості можуть утворюватися внаслідок швидких локальних подій, які повторюються протягом тривалих геологічних періодів часу. Це можуть бути виверження вулканів, річкові повені, зсуви ґрунту і переміщення осадових порід у болотистих умовах.

Багато дослідників вказують на виверження вулкана Сент-Хеленс 1980 року як на сучасний приклад того, як дерева можуть бути швидко поховані у вертикальному положенні в осадових породах під час катастрофічних природних явищ, без необхідності всесвітнього потопу.

Однак навіть деякі провідні геологи визнали, що полістратні скам'янілості вказують на періоди надзвичайно швидкого осадконакопичення.

Дерек Ейджер, почесний професор геології Університетського коледжу Суонсі в середині-кінці XX століття, стверджував, що скам'янілі дерева, які стоять вертикально, не могли залишатися стояти протягом величезних проміжків часу.

У своїх роботах Ейджер зазначав, що якби осадовий матеріал накопичувався з постійною, поступовою швидкістю, то для поховання дерева заввишки 10 метрів знадобилося б приблизно 328 000 років, що він назвав "безглуздою" ідеєю, оскільки дерево згнило б задовго до завершення поховання.

Натомість Ейджер дійшов висновку, що наявні дані свідчать про те, що осадконакопичення "часом справді було дуже швидким", навіть якщо навколишні шари гірських порід візуально здаються однорідними і безперервними.

Хоча Ейджер не підтримував біблійний креаціонізм, прихильники Великого потопу часто наводять його коментарі як доказ своїх теорій.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Noah's Ark Scans, Daily Mail.