Лаборатория Франкенштейна: скандальный стартап часами поддерживает мозг на грани жизни и смерти

Эксперименты этих ученых выглядят как работы безумного ученого, но на самом деле могут стать ключом к лечению таких заболеваний как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Стартап Bexorg из Коннектикута известен своими скандальными экспериментами: ученые используют человеческий мозг умерших людей, помещая его в резервуары с перекачиваемой жидкостью. В результате человеческий мозг находится на грани смерти в течение нескольких драгоценных часов, поскольку их электрическая активность подавляется анестетиками, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Подобные эксперименты могут выглядеть как работа безумного ученого, однако авторы стартапа утверждают, что результаты их работы в конце концов могут стать ключом к лечению таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Відео дня

Отметим, что стартап Bexorg разрабатывает эту технологию для тестирования экспериментальных лекарств на "живом", функционирующем человеческом мозгу. Образцы человеческого мозга отбираются у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями организациями, которые закупают донорские органы для трансплантации.

В общей сложности за 5 лет компания провела испытания на более чем на 700 человеческих мозгах. Однако эти эксперименты вызвали опасения по поводу того, смогут ли реанимированный мозг восстановить сознание.

В своей лаборатории ученые поддерживают жизнь мозга с помощью аппарата, известного как BrainEx, и способного удерживать орган во временном состоянии неопределенности после смерти. Эксперты отмечают, что аппарат работает, перекачивая специальную синтетическую кровь через собственную сеть сосудов мозга, доставляя кислород и питательные вещества глубоко в ткани.

В то же время, операционная система аппарата обеспечивает поддержание органа при правильной температуре и в правильных условиях для сохранения его жизнедеятельности. Как только ученые подключают донорский орган к BrainEx, они немедленно начинают вводить экспериментальные препараты. Далее ученые наблюдают за реакцией мозга в режиме реального времени, собирая данные о его клетках, белках и физиологических реакциях.

Исследователи из компании Bexorg разработали метод, позволяющий поддерживать работоспособность мозга в течение суток, чтобы проводить испытания новых лекарств Фото: Bexorg

Спустя 24 часа метаболизма различных лекарств, Bexorg отключает систему, прекращая кратковременное "посмертное существование" мозга. Далее команда разрезает мозг на сотни фрагментов для дальнейшего изучения.

Все это позволяет ученым собрать важные данные, а также узнать, как долго лекарство остается в клетках, достигает ли оно своей цели и есть ли какие-либо потенциальные побочные эффекты. Хотя это звучит мрачно, ученые, стоящие за Bexorg, утверждают, что это лучший и более этичный способ тестирования новых лекарств.

Во время разработки новый лекарств, их часто тестируют на "животных моделях", к которым относятся мыши, свиньи и обезьяны. Этот вид тестирования на животных подвергается широкой критике за предполагаемую жестокость, но при этом нет гарантии его точности. Простыми словами, то, что молекулы ведут себя определенным образом в мозге мыши, не обязательно означает, что она будет реагировать так же в мозге человека.

По словам основателя стартапа Bexorg Звонимира Врселья, поскольку тестирование нового экспериментального лекарства на реальном живом человеке неприемлемо, частично живые мозги Bexorg предлагают заманчивое решение.

Еще в 2019 году компания заявила, что их устройство позволяет восстановить функции мозга свиней, полученных с местной бойни. Заявление вызвало резонанс, поскольку некоторые эксперты опасались, что новое устройство может восстановить сознание. Впрочем, представители компании Bexorg настаивают на том, что эти мозги ни в какой момент не восстановили ничего, напоминающего сознание.

Напомним, ранее мы писали о том, что мозг свиньи оживили спустя час после смерти животного.

Ранее Фокус писал о том, что дказано, что мертвый мозг можно "вернуть к жизни", но есть загвоздка: открытие озадачило ученых.

При написании использовались материалы Science, Live Science, Daily Mail.